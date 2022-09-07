前美國小姐參選北達科他國會眾議員 以獨立黨派挑戰現任共和黨

圖為蒙德2017年以美國小姐的身分造訪紐約帝國大廈。(美聯社)

前美國小姐卡拉·蒙德(Cara Mund)6日宣布，她將以獨立派身分參選北達科他州在國會眾院的唯一席位，挑戰現任的國會共和黨 眾議員阿姆斯壯(Kelly Armstrong)。

28歲的蒙德是攜帶全州2600多個支持者簽名的提名 信來到州議會，北達州的參選人需收集1000個選民的簽名支持。蒙德提交聯名信的前兩天，民主黨-無黨派聯盟(NPL)的提名人豪根(Mark Haugen)宣布暫停競選。豪根表示，他是在與蒙德有關的黨內高層壓力下停止活動。

豪根和爭取連任的共和黨對手阿姆斯壯都反對墮胎 ，蒙德表示她要維護墮胎權，聯邦最高法院推翻聯邦墮胎權的裁決，是她決定參選的原因之一。如今豪根退出，國會眾院席位的競爭成為支持還是反對墮胎候選人間的較量；她說：「我們要看看北達州選民如何決定。」

蒙德表示：「現在有一個跨越黨派的沉默多數，他們尊重女性平等原則，我相信高院的裁決會促使他們到投票站踴躍投票。」

蒙德2017年成為第一個榮獲美國小姐后冠的北達科他州人，她2016年畢業於布朗大學，後來以優異成績從哈佛大學法學院畢業。

州選舉委員會將審查蒙德的支持者聯名信，審查結果8日公布，6日下午是獨立派參選人提交參選申請的最後期限。蒙德8月初宣布參選，北達州9月29日開始缺席投票。

北達州眾議員貝克(Rick Becker)2日提交了有2000人簽名的參選申請，他是以獨立派身分角逐國會參院席位，以挑戰共和黨的現任國會參議員侯溫(John Hoeven)。貝克在共和黨4月的提名會上敗給侯溫。