田州名媛教師遭綁架遇害 遺體尋獲
34歲田納西州曼菲斯市老師伊麗莎‧弗萊徹(Eliza Fletcher)2日清晨出門晨跑後遭到綁架，曼菲斯警方6日證實，已經尋獲弗萊徹屍體。警方指出，弗萊徹2日遭到脅迫進入一輛休旅車後下落不明，如今證實遭人殺害。
曼菲斯警察局主任戴維斯(Cerelyn Davis)表示，弗萊徹是在何時何地遇害，仍有待進一步調查；他說，弗萊徹遺體是在一棟廢棄的雙層樓公寓後方被發現。
根據警方證詞紀錄，員警在雙層樓公寓附近車道發現輪胎痕跡，尋線查看時聞到「屍體的腐臭味」；與弗萊徹2日出門晨跑時所穿一模一樣的紫色短褲，被丟棄在遺體附近的垃圾袋裡。
弗萊徹出身名門，祖父是曼菲斯知名企業家。
根據逮捕口供書(arrest affidavit)，聯邦法警(U.S. Marshals Service)3日逮捕38歲男子阿布斯頓(Cleotha Abston)，因為警方在弗萊徹最後一次被人看到的地點附近，找到的一雙拖鞋驗出阿布斯頓DNA。警方5日下午5時左右找到弗萊徹遺體，為了確認身份，直到6日上午才公布消息。檢察官以一級謀殺罪、綁架、掩滅證據、竊盜、身分竊盜、冒名使用信用卡等罪名起訴阿布斯頓。
根據報導，2000年，當時年僅16歲的阿布斯頓因綁架曼菲斯一名知名律師而被法院定罪，判處24年有期徒刑，服刑20年後於2020年獲釋。
被阿布斯頓綁架的律師杜蘭(Kemper Durand)後來脫險，他正是遇害弗萊徹的表親長輩，已於2013年去世。警方正在調查阿布斯頓做案動機，是否為報復，還是單純巧合。
弗萊徹遇害消息傳出之後，某些田納西州共和黨重量級人物紛紛表示，如果阿布斯頓未能獲得假釋，弗萊徹就不會遭遇不幸。
阿布斯頓6日上午過堂，弗萊徹多位親友在法院旁聽，法官裁定保釋金為51萬元。阿布斯頓向法官表示，繳不起保釋金，也請不起律師。法官已為他指派公設辯護人，阿布斯頓下次出庭時間排在7日。
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