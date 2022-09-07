油價預計持續下跌 勞工節後奧克拉荷馬、德州有望跌破3元

勞工節假期過後國內開車出遊人潮減少，加上大眾持續節省燃油，油價預計將持續下跌。(美聯社)

勞工節假期結束，代表夏季交通高峰也將告終，隨著開車出遊人潮減少，加上大眾持續節省燃油，油價 預計將持續下跌。

比價網站GasBuddy石油 分析總監德哈恩(Patrick DeHaan)指出，除非煉油供應中斷，不然秋季油價應該會持續下降。

他預期，接下來若是沒有大型颶風侵襲墨西哥灣，或是更多煉油廠停產，萬聖節到感恩節期間，全國的平均油價也許有可能降至3.29元。

德哈恩提醒，油價下降也可能暫時放緩，某些區域如加州 、中西部甚至可能回升，因為英國石油公司BP在印第安納州惠廷(Whiting)的煉油廠已經關閉一周，BP表示煉油廠剛恢復正常運作，該煉油廠一天煉製43萬5000桶油。

德哈恩認為今年年底某些州油價有望跌破三元，主要是奧克拉荷馬、德州。

石油價格分析公司Oil Price Information Service的全球能源分析主任克羅扎(Tom Kloza)預計，油價會下降但不會降太多，甚至可能在今年年底再度升高，「有太多因素可能造成油價變動」。

美國汽車協會(AAA)7月調查指出，三分之二左右的受訪者表示因高油價而改變開車習慣，88%減少開車。