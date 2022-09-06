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前紐約警參加國會暴動襲警 被判刑10年

編譯盧炯燊／綜合5日電

紐約市一名前警察被控參與2021年1月6日國會暴亂，被聯邦法官重判十年監禁，這是國會暴亂案迄今罪成的所有被告裡刑期最嚴厲的；被判重刑的主要因素不僅是參與暴亂，更重要的是他衝擊國會大廈期間襲擊一名警察。

被告韋伯斯特(Thomas Webster)被控襲擊華盛頓特區警察瑞斯本(Noah Rathbun)，聯邦地方法院法官梅塔(Amit Mehta)指出，在當天的暴力場面中，韋伯斯特襲擊瑞斯本的畫面實在令人非常震驚。

法官梅塔在判刑時直斥被告說，真的希望他當天沒有來到華盛頓特區，而是一直呆在紐約的家裡；若是他當天沒有來到國會大廈，所有人都會過得更好，包括他的家人，國家都會過得更好。

法官認為，在迄今所有因國會暴亂而判刑的被告裡，以韋伯斯特的行為最惡劣。在韋伯斯特遭重判之前，刑期最長的是德州民兵組織成員瑞菲特(Guy Reffitt)及維州一名地方警察羅伯遜(Thomas Robertson)，各自被判監七年。

案情透露，韋伯斯特衝擊國會大廈期間，在混亂中扯下了瑞斯本的防毒面具。韋伯斯特在聆訊期間，聲稱他這個做法是要向瑞斯本展示自己兩手空空，以證明不存在威脅。

但法官梅塔質疑這個說法，指完全難以置信；他表示，任何對警察的暴力行為都已經非常惡劣，這次襲擊更是暴徒旨在破壞總統權力的和平轉移，因而增加了犯罪的嚴重性。

最後梅塔法官判處韋伯斯特監禁十年。

警察 德州 紐約市

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