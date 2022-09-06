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美南暴雨8州發布洪災示警 氣象局：暴雨將向東北部移動

編譯孫梁／綜合5日電
南部數州本周末暴雨成災，喬治亞州桑莫維爾鎮部分地區5日還泡在水裡。圖為該鎮一名遛狗青年，站在幾已淹到路邊民宅信箱的的積水旁無法前進。(美聯社)
南部數州本周末暴雨成災，喬治亞州桑莫維爾鎮部分地區5日還泡在水裡。圖為該鎮一名遛狗青年，站在幾已淹到路邊民宅信箱的的積水旁無法前進。(美聯社)

美國東南部地區周末出現暴雨，喬治亞州部分地區降雨量12吋，氣象部門5日警告喬治亞、阿拉巴馬、田納西、北卡羅來納、南卡羅來納、肯塔基、維吉尼亞和西維吉尼亞州部分地區提防洪災，喬州州長坎普(Brian Kemp)宣布兩個郡進入緊急狀態。

氣象部門警告說，墨西哥灣的潮濕氣流5日繼續湧入，部分雲帶可能降雨數吋，由於土壤的水分已經飽和，更多降雨可能造成洪水氾濫。國家氣象局表示，暴雨將向東北部方向移動，包括賓州和新和英格蘭地區南部。

喬州查圖加郡(Chattooga)的供水系統被洪水沖斷，全郡學校系統宣布未來數日將停課。一座殯儀館的業主表示：「我們現在面臨的首要任務是恢復供水。沒有水將全部停擺，我們現在除了瓶裝水和河水外，沒有其他供水。」

喬州州長坎普宣布查圖加和佛洛依德(Floyd)兩郡進入緊急狀態，要求全州要為受災地區提供救災物資，以展開救助和恢復。

查圖加郡的救援人員4日使用船隻和皮划艇等一切可以漂浮的工具，將許多人從低窪地帶的房屋救出。該郡桑莫維爾鎮(Summerville)和翠康鎮(Tricon)的教會與義工5日分發飲用水，夏維爾鎮長哈維(Harry Harvey)說：「我們以前從沒發生過如此嚴重的暴雨和洪水。」

查圖加郡學區主任霍斯默(Jared Hosmer)表示，受洪水影響，全郡學校系統6、7日兩天關閉，因為「沒有水我們將不能沖廁所、洗手、喝水和做飯。」

查圖加郡位於亞特蘭大市西北方向90哩處，人口約2萬5000人。

洪水 西維吉尼亞州 喬州

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