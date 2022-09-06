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蘋果iPhone14售價再創新高 基本、豪華型價差擴至300元

編譯孫梁／綜合5日電
蘋果公司7日將推出iPhone14，預期新手機的Pro系列將是歷來最高價的iPhone。圖為一家展示著iPhone的蘋果專賣店。(美聯社)
蘋果公司7日將推出iPhone14，預期新手機的Pro系列將是歷來最高價的iPhone。圖為一家展示著iPhone的蘋果專賣店。(美聯社)

蘋果公司7日將推出最昂貴的新款智慧型手機iPhone14，屆時將在加州總部舉行疫情以來的首次實體記者會，下午1時開始同步在紐約進行網路實況轉播。

最新版本的iPhone14 Pro系列將是同型最昂貴的，處理器使用蘋果最新的A16晶片，擁有更加強大的照相功能和更好的錄影表現，而基本型號的iPhone14是使用加強版的A15處理器。顯示屏將繼續分為6.7和6.1吋兩種，但不再有5.4吋的袖珍顯示屏。

Pro系列的起步價預計分別為999元和1099元，但可能再增加100元。基本型號的售價仍維持不變，與Pro系列相差300元。

蘋果公司2020年底推出支持第五代行動通訊技術(5G)的iPhones，包括6.1和6.7吋兩種顯示屏的Pro系列。由於產品升級有了顯著改進，售價比基本型號高出200元，過去兩年推高了公司創紀錄的銷售和利潤。

許多投資人關心在經濟不確定和通貨膨脹的時代，屢創新高的iPhone需求還能維持多久。但蘋果公司執行長庫克(Tim Cook)說：「5G在全球的普及率仍低，我們有理由保持樂觀。」

5G手機2020年底問世後，美國消費者為買iPhones支付更多的費用，一支iPhone今年6月一季的平均售價為954元，而推出iPhone11時的2019年9月季還是783元，這是因為更多消費者選擇了Pro系列，以及花更多錢買更大的存儲空間，以在手機上儲存更多圖片和資料。

iPhone13的標配存儲是128GB，多花100元可升級到250GB，多花500元升級到1TB；截止今年6月，逾50%的iPhone用戶在過去12個月選擇了儲存升級，而在2019年還不到40%。

即使未來會計年度的手機銷售放緩或是停滯不前，繼續銷售價格更高的手機仍有助於提高蘋果公司的收入。

5G手機2021會計年度的銷售增長約27%，在截止9月底的會計年度，銷售增長預計將放緩到2.5%，明年將進一步放緩到0.8%。但本會計年度iPhone的銷售收入卻增長6.7%，達到2049億元。

iPhone 智慧型手機 蘋果

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