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網路教人偷車？起亞、現代竊案增300%

記者顏伶如／綜合報導
在網路挑戰下，起亞與現代汽車近來成為偷車賊最青睞的目標。(Getty Images)
在網路挑戰下，起亞與現代汽車近來成為偷車賊最青睞的目標。(Getty Images)

福斯新聞網(Fox News)5日報導，名稱為「起亞男孩」(Kia Boyz)的惡作劇風潮，2021年開始在社群網站流傳且變得熱門，內容專門傳授不必鑰匙即可發動車輛的偷車秘訣，後來全美各地傳出越來越多起亞(Kia)、現代(Hyundai)車輛遭竊案件。過去兩年間，這兩種品牌的車輛在某些主要城市遭竊案件出現300%成長，警方認為，抖音(TikTok)以及社群媒體推波助瀾是主要原因。

報導指出，從2021年開始，越來越多抖音及其他社群網站用戶大量分享以「起亞男孩」為關鍵字的視頻，影片內容教導如何在沒有鑰匙的情況下，靠著手機充電器或USB隨身碟接線發動起亞、現代車輛，這股歪風引來某些青少年參與冒險挑戰。

根據統計，北卡羅來納州夏洛特市(Charlotte)從去年以來，起亞汽車及現代汽車遭竊案件增加大約346%；內布拉斯加州奧瑪哈(Omaha)今年以來的竊案也比去年同期增加600%；明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)今年以來起亞車遭竊案比去年同期大增1300%，現代車遭竊也增加約六倍。

底特律汽車經銷商「葛拉斯曼汽車集團」(Glassman Automotive Group)總裁葛拉斯曼說，偷車被當成一種「遊戲」，「但其實這種玩笑是開不得的」。

報導指出，越來越多州政府及聯邦政府機關對起亞及現代汽車提告，其中一起去年在密爾瓦基提告的聯合訴訟控汽車設計有瑕疵，導致「容易遭竊」、「不安全」、「不值售價所訂的價值」，後來至少在俄亥俄、賓州、愛阿華、密蘇里、堪薩斯、伊利諾及德州也出現類似的聯合訴訟。

多起聯合訴訟指出，2011年至2021年份的起亞汽車及2015年至2021年份的現代車車款，缺乏「發動機防盜鎖止系統」(immobilizer system)裝置，導致車輛容易遭竊；由於許多民眾會在車上為手機充電，對偷車賊來說，偷車所需要的工具已經在車內了。

美國現代汽車發言人蓋布瑞爾(Ira Gabriel)發表聲明指出，所有現代車輛都符合聯邦機動車輛安全標準，「但遺憾的是，我們的車輛還是成為社群網站上被人鎖定的目標」。聲明中說，現代汽車今年10月將推出防盜安全裝置組。

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