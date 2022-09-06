涉綁架田州名媛教師 男嫌是慣犯曾因案坐牢20年

被控綁架田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹的阿布斯頓（圖），曾因綁架罪服刑20多年。(美聯社)

田納西州 曼菲斯名媛綁架案疑犯阿布斯頓(Cleotha Abston)過去20多年來，絕大多數的時間都因為綁架罪名而被關押在監獄 中；而現在，阿布斯頓將面臨至少15年的刑期，而受害人伊麗莎‧弗萊徹(Eliza Fletcher)依然蹤影全無。

田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

警方查出諸多證據支持阿布斯頓涉入本月2日凌晨4時發生的弗萊徹綁架案，包括遺落在現場的涼鞋有他的DNA跡證，監視器畫面顯示弗萊徹被強擄進的多功能車(SUV )與他的住處有關；阿布斯頓的鄰居也稱，曾在案發時見過他徹底清洗該輛SUV內部。

38歲的阿布斯頓從2000年至2020年間都在牢獄中度過，因為在22年前，16歲的他就曾犯下加重綁票及加重搶奪等罪名，而在2001年時被判24年徒刑，一直到兩年前才假釋出獄。

2000年時，阿布斯頓用槍枝脅迫曼菲斯律師杜蘭德(Kemper Durand)，將他關進後車廂內，幾個小時之後，阿布斯頓才打開車廂，強迫杜蘭德至ATM提領現金。

就在那時，剛好有曼菲斯住房管理局警衛經過，杜蘭德大聲呼救，阿布斯頓逃跑，稍晚被捕。已於2013年去世的杜蘭德案發後曾說，他能夠逃跑堪稱「至為幸運」，若非如此，他可能早已命喪黃泉。

與那時候不同，田納西州近期通過新法，特定罪名將不得假釋，其中就包括當前阿布斯頓被控的加重綁票罪，這是個可處15年至60年監禁的罪名。

弗萊徹遭擄後，四天以來仍然下落不明，其家人已懸賞5萬元對外徵求線索；她身高5呎6吋，體重137磅，棕髮、綠眼，失蹤時身著粉紅色慢跑服及紫色運動褲。

弗萊徹是於1847年成立硬體經銷商Orgill的奧吉爾(Orgill)家族直系繼承人，該公司每年的銷售額在30億元左右。