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發動機裝錯零件有起火風險 陸軍400架契努克直升機停飛

編譯盧炯燊／綜合4日電
陸軍契努克式直升機，由於發生連串事故，已經全部停飛。(美聯社)
陸軍契努克式直升機，由於發生連串事故，已經全部停飛。(美聯社)

美國陸軍現役約400架「契努克式」(Chinook)直升機因為發生連串事故，存在發動機起火風險，遭立即全部停飛。經檢修後，軍方表示，是維修人員在部分直升機安裝了錯誤的零件所致。

契努克式直升機是屬於越戰時代的串聯旋翼直升機，目前仍是陸軍主力，約有400架還在服役，專供正規部隊及特種部隊使用。

知情人士透露，契努克式直升機最近兩個星期發生連串事故，當中更涉及特種部隊使用的陸軍MH-47 契努克式直升機，這種型號具有更大的油箱、可以空中加油及設置先進傳感器。

一位知情人士稱，這款直升機近期最少有七起燃料洩漏事件，其中四起更涉及發動機起火，由於在短短兩個星期內連串出現此類事件，因而軍方決定全部停飛。

陸軍發言人史密斯(Cynthia Smith)說，所有發動機事故都沒有造成人員傷亡，一個稱為O形環的密封類型相關零件也沒有故障，經調查後，相信是部分直升機在維修時使用了錯誤的O形環零件所致。

她說，由於編目錯誤，編上了一個不符應用規格的O形環，這個錯誤現在已經更正了；但整個契努克式直升機機隊目前仍然停飛。史密斯說，所有直升機都在接受檢查，軍方沒有估計恢復服役的時間。

史密斯又說，軍方人員正在評估整個契努克式直升機機隊，究量安裝了多少個不正確O型圈。此外，她也拒絕透露這些零件的供應商是誰，只表示政府以每個11美分的價格購買了這些零件。

除了美國軍方使用這些O形環外，製造商也賣給美國的盟友，但相信其他國家的契努克式直升機不會出現O形環問題，除非它們將直升機送到陸軍位於德州的設施內維修。

製造契努克式直升機的波音公司及製造發動機的漢威聯合公司（HoneywellInternational Inc），均拒絕置評。

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