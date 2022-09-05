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為紀錄片旁白 歐巴馬奪艾美獎 艾森豪後、第二位美國總統獲殊榮

編譯徐薏茹／綜合4日電
歐巴馬為Netflix紀錄片「全球國家公園大賞」擔任旁白，榮獲艾美獎；Netflix在推特分享這一好消息。(取自推特)
歐巴馬為Netflix紀錄片「全球國家公園大賞」擔任旁白，榮獲艾美獎；Netflix在推特分享這一好消息。(取自推特)

前總統歐巴馬與已故「黑豹」(Black Panther)男星查維克博斯曼(Chadwick Boseman) 3日各自以紀錄片旁白與動畫配音榮獲艾美獎殊榮。

歐巴馬為Netflix紀錄片「全球國家公園大賞」(Our Great National Parks)擔任旁白，「全球國家公園大賞」由歐巴馬與前第一夫人米雪兒(Michelle Obama)成立的製作公司Higher Ground製作，為一五部曲系列紀錄片，介紹國家公園與全世界的野生生物。

歐巴馬是史上第二位贏得艾美獎的總統，1956年艾森豪總統(Dwight Eisenhower)在任期間獲得榮譽獎，成為第一位獲得艾美獎的美國總統。

過去歐巴馬曾以其回憶錄「無畏的希望」(The Audacity of Hope)、「應許之地」(A Promised Land)有聲書榮獲兩座葛萊美獎，目前還差一座奧斯卡獎與東尼獎即可達成「演藝圈大滿貫」(EGOT)成就；「演藝圈大滿貫」需集結艾美獎、葛萊美獎、奧斯卡獎與東尼獎四座獎項，目前只有17人達成此成就，包括麗塔莫瑞諾(Rita Moreno)、約翰傳奇(John Legend)。

2020年因癌症離世的漫威「黑豹」男星查維克博斯曼為Disney+ 漫威動畫影集「無限可能：假如…？」(What If...?)的帝查拉王子配音，以亮眼表現榮獲本屆艾美獎，由其遺孀萊德瓦(Taylor Simone Ledward)代表領獎。

「黑豹」續集「黑豹2：瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)即將於11月上映，漫威表示查維克博斯曼的角色不會再由其他人重新飾演，漫威工作室總裁凱文‧費吉(Kevin Feige)表示：「查維克博斯曼對帝查拉與黑豹的詮釋是極具代表性的，超越漫威過去其他任何作品中對該角色的任何更替，正是因為如此，我們不會重新塑造這個角色。」

艾美獎 歐巴馬 漫威

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