加州熱浪再起 死亡谷127℉ 地面溫度曾測得201℉天文數字

加州死亡谷國家公園1日出現華氏127度(攝氏52度)的高溫。(美聯社)

死亡谷國家公園(Death Valley National Park)發言人指出，1日死亡谷氣溫高達華氏127度，飆破當地9月最高氣溫紀錄，不過由於這波熱浪 的高溫 預計5日至6日才會抵達峰值，1日創下的紀錄隨時可能再被超越。

發言人艾比．韋恩斯(Abby Wines)說：「希望溫度趕快降下來，今年9月的天氣異常炎熱，特別是近地面溫度更高，我們甚至測得了201度的天文數字，太陽直射再加上這些地面的熱量輻射回空氣，各種因素導致了創紀錄高溫。」

另方面，受死亡谷本身沙漠氣候影響，空氣中水氣含量極低，因此人們出汗後汗水會立刻蒸發，難以察覺「自己很熱」，國家氣象局因此持續發布高溫預警，警告民眾不要長時間暴露在乾熱環境下，以免對健康造成風險；韋恩斯說：「乾熱的環境使汗水立刻蒸發，導致人們可能根本不知道自己在流汗，也不曉得自己已瀕臨脫水狀態。」

除了死亡谷外，整個加州 事實上也正壟罩在一片熱浪之中，沙加緬度(Sacramento)氣象廳指出，熱浪預計持續至10日；州政府官員更警告貫穿沙加緬度到洛杉磯郊區的中央縱谷(Central Velley)地區5日以前可能出現109度的高溫，到7日以後甚至有機會破115度，呼籲民眾盡可能待在室內不要外出。

連日高溫對於加州電網的承受能力也是極為嚴峻的考驗，不只州政府自1日開始每天都發布新聞稿呼籲民眾節約用電，負責加州電網營運的獨立電網公司(ISO)也希望用戶能將室內溫度定溫在78度或更高的溫度，並避免使用功率較高的電器，協助緩解電網壓力。

ISO在新聞稿中說：「特別是4日至6日連續三天，將是這波熱浪中用電最嚴峻的時刻；除了用電高峰以外，尚未撲滅以及隨時可能新發的山火對線路及發電機也有潛在威脅，特別是現在因為氣候變遷使加州夏季更乾更熱，我們的電網也更容易受到極端氣候的影響。」