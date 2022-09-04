一款嬰兒車會切斷寶寶手指 Uppababy公司召回

Uppababy生產的Ridge系列嬰兒車因截斷一名兒童的手指，因此被召回。(消費品安全委員會網站)

消費品安全委員會(CPSC)發布公告，即日起召回由Uppababy生產的Ridge系列嬰兒車，理由是其後輪的剎車碟有導致嬰幼兒割傷的風險，最嚴重的案例曾導致一名嬰兒截肢。

召回的嬰兒車系列全稱為All-Terrain Ridge Jogging，在後輪上方處標有以「1401RDGUS」起始的流水編號，於去年10月至今年8月間生產；該嬰兒車系列的骨架為黑色，頂棚的顏色則有白色、深灰及灰藍。

該系列嬰兒車在亞馬遜 (Amazon)、BuyBuyBaby、Neiman Marcus 、Nordstrom、Pottery Barn Kids等百貨及連鎖零售商 均有販售，每輛價格約600元左右，已售出約1萬4000輛。

該系列嬰兒車可能造成嬰幼兒受傷的原因是，其後輪的剎車碟為開放式，若剛好無人在一旁看管，嬰幼兒可能會不小心劃到如利刃般的剎車碟，造成割傷、撕裂傷，最嚴重的案例是有嬰兒因此被截肢。

儘管目前只有一宗截肢案例，不過CPSC仍建議民眾停用此款嬰兒車，並向製造商Uppababy聯繫，免費更換新而更安全的剎車碟。

Uppababy的Ridge系列嬰兒車於去年推出，主打強化後的輪子及先進的剎車設計，全罩式的頂棚，更具人性化的握把，可在多種不同地形下使用，包括下坡路段，很適合帶著嬰幼兒一起慢跑。

Uppababy在新聞稿中表示，嬰幼兒的安全為該公司的最重視之事，也對所有使用情況嚴肅以待；不過Ridge系列嬰兒車也經過甚為縝密的測試，所有項目均通過，故鑒於該嬰幼兒的傷勢狀況，應當是肇因於使用不當。