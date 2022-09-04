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84歲女星珍芳達罹淋巴癌 樂觀接受化療

編譯柯立偉／綜合3日電
女星珍芳達。(美聯社)
女星珍芳達。(美聯社)

現年84歲高齡的奧斯卡金像獎得主、知名氣候變遷倡議活動者、女星珍芳達(Jane Fonda，見圖，美聯社)，2日在個人Instagram上官宣自己得了非霍奇金氏淋巴瘤(non-Hodgkin's lymphoma)並已接受六個月的化療，她稱這種癌症「非常容易治癒」，因此保持樂觀態度，認為癌症是一個人生導師。

珍芳達在Instagram上表示，她從癌症身上學到了必須積極尋求協助，才不會在抗癌路上一個人孤單地承受太多；她寫道：「我親愛的朋友們，我有些私事想和大家分享；我被診斷出患有非霍奇金氏淋巴瘤並已開始化療療程，這是一種『非常容易治癒』的癌症，預後存活率高達80%，因此我感到非常幸運；癌症是一個老師，教會了我『群體使人不再孤單』以及『如何以85歲的高齡適應新現實』。」

同時，珍芳達也不忘針對她最關注的氣候變遷議題發聲；她說：「我不會讓癌症阻止我，我反而會繼續利用手上的所有工具與資源找到新方法，利用集體力量做出改變；期中選舉就快到了，這場選舉關乎我們對氣候變遷的關注程度，如果你也關注這個問題，我將在這次選舉中與你同在。」

美國癌症協會(American Cancer Society)首席科學家達胡特(William Dahut)表示，非霍奇金氏淋巴瘤類型多元；目前雖不曉得珍芳達是哪一種，但所有類型都可以治療，有些患者甚至可以長期緩解疼痛，這不是死刑；雖然對老年人而言，潛在健康問題可能會使患者化療反應複雜化，不過預後非常好也不是不可能；非霍奇金氏淋巴瘤症狀包含疼痛、盜汗、體重下降與發燒，也有部分類型的淋巴瘤無症狀，做其他檢查時才偶然發現。

癌症 氣候變遷 期中選舉

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