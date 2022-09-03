國會命名委員會 促西點軍校更改以李將軍命名的設施

圖為西點軍校內的布拉德利兵營。(美聯社)

西點軍校 (U.S. Military Academy at West Point)見習生在校園裡常經過歷史人物命名的建築物，例如格蘭特大廳(Grant Hall)、布拉德利兵營(Bradley Barracks)，以及艾森豪(Dwight Eisenhower)、麥克阿瑟(Douglas MacArthur)等歷史人物的雕像。國會命名委員會(Naming Commission)本周公布報告，則建議西點軍校更改某些建築物、場所或紀念碑的名稱，移除南北戰爭時期南軍統帥李將軍(Robert E. Lee)以及其他南軍將領的姓名。

命名委員會報告中也指出，西點軍校一處刻劃有美國歷史事件及歷史人物的巨幅銅質牌匾上，出現「三K黨」(Ku Klux Klan)字樣以及帶著頭罩的人物，建議移除。

除西點軍校外，命名委員會也建議美國海軍學院(U.S. Naval Academy)對建築物命名做出相同調整。根據媒體報導，美軍希望透過命名委員會的檢討與建議，解決種族不公平的問題。

命名委員會上個月便提出建議，要求美國陸軍修改旗下九處以南軍將領命名的設施。

西點軍校校園中被點名應該更改名稱的設施，還包括以南軍統帥李將軍命名的「李將軍兵營」(Lee Barracks)。某些紀念設施因為內容包括南軍將領，命名委員會也要求做出調整。

命名委員會在報告中寫道，建議更改名稱的用意並不是要「消除歷史」，而是希望確認西點軍校教育 未來世代美國軍官悠久傳統，讓新生代軍方將領能夠成為美國理念的最佳表率。

西點軍校發表聲明指出，學校承諾將創造一個讓所有人都受到尊嚴對待且受到尊重的環境。

命名委員會報告中針對西點軍校設施提出的更名建議，超過六項是與南軍統帥李將軍名稱有關，除「李將軍兵營」外還有「李將軍大道」(Lee Road)、「李將軍大門」(Lee Gate)、「李將軍房舍區」(Lee Housing Area)、「李將軍區域兒童發展中心」(Lee Area Child Development Center)。

李將軍1829年以全年級第二名的成績從西點軍校畢業，後來曾任校長。後來李將軍辭職離開美國陸軍，在南北戰爭期間率領「南方邦聯」(Confederate)軍隊。