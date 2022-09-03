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評論川普精神狀況 耶魯大學拒韓裔精神病學家李班迪復職

記者顏伶如／綜合報導
李班迪。(取自推特)
李班迪。(取自推特)

耶魯大學(Yale University)韓裔精神病學家李班迪(Bandy Xenobia Lee，音譯)因為2017年評論前總統川普精神狀況，後來又對川普辯護律師團重量級成員、哈佛大學退休法學教授德修維茲(Alan Dershowitz)隔空作精神狀況診斷，遭到校方停職。李班迪向法院提出不當解雇(wrongful termination)訴訟，如今被法官駁回。

52歲的李班迪生於紐約，2017年在耶魯醫學院(Yale School of Medicine)主持一場討論川普心理健康的座談會，後來出任「川普的危險個案：27名精神病學家與心理健康專家對總統的評估」(The Dangerous Case of Donald Trump: 27 Psychiatrists and Mental Health Experts Assess a President)書籍主編，在反川陣營中深受歡迎。李班迪曾說川普除了有「妄想傾向」，還在支持者中散布「共享型精神病」(shared psychosis)。

李班迪隔空對川普律師德修維茲進行心理健康診斷引發爭議，被耶魯大學停職。但李班迪以校方侵犯個人言論自由為由提告，並主張肩負身為精神病學家的職業道德，必須對社會大眾提出警告，因為川普的精神狀態不穩定帶有「傳染力」。

李班迪的訴訟已遭康乃狄克區美國聯邦區域法院法官米瑞曼(Sarah A.L. Merriman)駁回。

對於拒絕讓李班迪復職，耶魯大學在聲明中說，她在沒有與當事人見過面或交談過的情況下，便對川普以及川普核心圈人士的精神狀態做出各種評估，讓校方對於她的專業能力及是否適合擔任教職持保留態度。

根據「美國精神醫學學會」(American Psychiatric Association)指南，李班迪對川普隔空診斷的方式違反規定。李班迪並非「美國精神醫學學會」成員。

「美國精神醫學學會」指出，精神病醫師在不曾親自診斷的情況下，不宜針對特定人士的精神狀況發表專業意見。但李班迪表示，該會的「高華德守則」(Goldwater Rule)規定，根本就是一道「封口令」(gag order)。

川普 耶魯大學 醫學

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