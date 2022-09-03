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NASA3日再試射阿提米絲1號 預計2025年登陸月球

編譯徐薏茹／綜合2日電
美國太空總署預定3日再次嘗試發射登月火箭「阿提米絲一號」。圖為火箭2日矗立於甘迺迪太空中心39B發射台。(美聯社)
美國太空總署預定3日再次嘗試發射登月火箭「阿提米絲一號」。圖為火箭2日矗立於甘迺迪太空中心39B發射台。(美聯社)

美國太空總署(NASA)原擬29日首度試射新世代登月火箭「阿提米絲一號」(Artemis I)，因引擎問題而宣布延後發射，目前定於3日進行第二次試射。

NASA署長尼爾森(Bill Nelson)表示，經歷第一次試射後，他對第二次試射任務更有信心；在阿提米絲計畫候選名單上的太空人傑西卡·梅爾(Jessica Meir)也表達信心，「我們都為此興奮激動，但最重要的是在我們準備好且做對時出發，因為下一次任務將搭載真人」。

管理太空發射系統(Space Launch System)火箭的工程師1日晚間透露，火箭的四個主要引擎情況良好，由於溫度感應器故障才導致第一次試射時其中一個引擎看起來溫度似乎太高。

尼爾森說：「這是一個極為複雜的機械與系統，有數百萬個元件，事實上存在風險，但這些風險是可以接受的嗎？我把疑問留給專家解答，我的職責是提醒他們，不要冒任何不可接受的風險。」

這一次斥資41億元的測試飛行是登月任務的第一步，NASA預計2024年送太空人繞月飛行，並於2025年登陸月球，這將是自1972年最後一次人類登月任務後有太空人重返月球。

由於第二次試射正值勞工節假期，可能湧現更大一批人潮前往圍觀，官方預計將有20萬到40萬人前往佛羅里達州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)觀看阿提米絲一號試射，這相當於紐奧良市(New Orleans)或坦帕市(Tampa)的人口；首度試射時約有10萬到20萬人到場觀看。

佛州的太空海岸旅遊局(Space Coast Office of Tourism)公關經理梅根·哈佩爾表示：「我們有信心將出現比29日還多的人潮，因為當天是四班船的日子，加上火箭發射的里程碑意義、又逢周末與(勞工節)假期間，成為遊客來這裡的首要原因，且這些因素全都集中在同一天」。

太空人 NASA 勞工

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