中資北達州建廠一波三折 聯邦要求阜豐美國提供更多國安資料

中國企業阜豐集團在北達科他州購地興建玉米加工廠，因太靠近空軍基地，引發爭議。(取自福克斯新聞網)

中國企業阜豐集團(Fufeng Group)美國子公司計畫耗資7億元在北達科他州 購地興建玉米加工廠，但因投資 的土地靠近美國空軍基地，引發反對者擔憂可能涉及間諜活動；負責審查外來投資案的美國外來投資委員會(Committee on Foreign Investment)已要求阜豐美國提供更多資料，再決定此項目會否危害美國國家安全。

美國外來投資委員會本周去函阜豐美國公司指其提供的訊息「不足」。該公司聲明表示，公司始終與美方官員「開放合作」，將遵守政府需要更多信息的要求。

北達科他州大福克斯市(Grand Forks)行政長官費蘭德(Todd Feland)2日表示，聯邦當局的審查預計需時三個月，市府為此投資項目所做的基礎設施工作將先暫停，直到審查完成。費蘭德表示，「從國家安全角度看，這是審查最嚴密的項目之一，對大家都好」。

阜豐美國去年宣布將在大福克斯市投資購買370英畝農地興建玉米加工廠時，大福克斯市官員還曾慶祝一番，指此案將為全市帶來1000多個工作機會。共和黨 州長伯古姆(Doug Burgum)更稱，這對整個北達科他州來說都是一次「巨大機遇」。大福克斯市議會2月已初步批准阜豐設廠申請；市府官員聲稱這可能是當地歷來最大的私營企業投資案。

但今年提交參院審議的「促進農業保障和安全法案」將中、俄等國列入禁止投資或收購美國農田或農企對象後，反對者發現阜豐玉米廠預定廠址距美國空軍基地只有12哩，原本受到當地民眾歡迎的玉米廠瞬間因反華情緒陷入政治漩渦。

眼看該投資項目反對聲浪越來越大，伯古姆、北達科他州共和黨聯邦參議員霍文(John Hoeven)及克拉默(Kevin Cramer)7月均敦促政府盡快審查，以確保它不會對國家安全構成風險。費蘭德也表示，阜豐7月已自願提交審查申請。

阜豐集團為動物營養食品飲料、製藥、健康保健、石油和然氣等行業生產產品。大福克斯市工廠是其在美國設置的第一個製造工廠。