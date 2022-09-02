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亞州200年巨大仙人掌 遭暴雨擊倒 民眾：像蒙娜麗莎畫作被刺穿

編譯徐薏茹／綜合1日電
亞利桑納州卡特琳娜州立公園有許多高大的巨人柱仙人掌聳立其中。(Getty Images)
亞利桑納州卡特琳娜州立公園有許多高大的巨人柱仙人掌聳立其中。(Getty Images)

亞利桑納州卡特琳娜州立公園(Catalina State Park)裡，許多高大的巨人柱仙人掌(saguaro cactus)矗立其中，它們在亞利桑納州成立前就存在，熬過乾旱及雨季，忍受酷熱與嚴寒，躲過野火與外來入侵植物的威脅，始終在原地屹立不搖，然而，就在這個月，在卡特琳娜公園遭受暴雨侵襲後，一棵200歲的巨人柱仙人掌從中裂開，就此倒下。

亞利桑納公園步道管理處(Arizona State Parks and Trails)本周宣布仙人掌倒下的消息後，引來眾多人悼念致意。景觀畫家邁爾斯(Neil Myers)說：「這就像是蒙娜麗莎畫作被刺穿一樣。」

巨人柱仙人掌在當地極具代表性，是某些美洲原住民部落極為珍視的植物，仙人掌開的花也被定為亞利桑納州州花，這次仙人掌死亡重新激起大眾對各種環境威脅的擔憂；科學家警告，極端天氣事件可能導致仙人掌總體數量減少。

巨人柱國家公園(Saguaro National Park)的生物學者指出，該地區多年的乾旱與不穩定的雨季可能導致仙人掌缺水，並威脅到年輕植被的生存，一份2018年的報告發現，長期的乾旱可能增加低齡巨人柱的死亡率，並且使新的巨人柱生長減少；然而專家提到，高強度的風暴也可能傷及最堅硬的仙人掌，這是一把雙面刃。

除了氣候因素，仙人掌還必須與水牛草(buffelgrass)競爭棲息地，水牛草是牧場主為了餵養牛隻引進的外來物種，迅速在沙漠蔓延生長，汲取土壤水分，搶走仙人掌與其他植物所需的水源，不僅如此，水牛草還相當易燃，生成更具破壞性的野火。

目前尚未釐清這棵200年巨人柱仙人掌倒下的確切原因，極度潮濕的雨季是嫌疑最大的兇手，州立公園內這一季的降雨高於平均水平，專家表示也有可能單純只是仙人掌的生命周期已走到盡頭。

亞利桑納州 州立公園 步道

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