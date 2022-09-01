高溫日多 降低老人窮人生命評價

大型研究發現，氣溫上升的綜合效應包括生命評價與福祉降低，對老人和窮人尤然。圖為洛杉磯遊民巷的一名婦女坐在人行道上擦汗。(美聯社)

大型研究發現，氣溫上升的綜合效應包括生命評價與福祉降低，對老人、窮人以及中國巴西 等發展中國家的人民尤然。

蓋洛普民調公司31日公布與花旗集團合作的調查結果，分析了13年來對160國175萬人進行的調查資料，配合太空總署30年來精準的氣溫資料，分析受調人員如何評價調查前30天內，碰到高於往年均溫的「超熱天」對自己的影響。

根據過去14年每年符合上述「超熱天」日數以及氣候變遷 趨勢，研究人員說2021年這種高溫 日子有1.7天，到2030年將增為3.1天，這表示氣溫上升會讓民眾對生命的評價逐年降低，2030年將比2020年低三倍。

人一旦遇上「超熱天」一天，平均會把生命評價減低0.56%。全球人民2020年遇到的超熱天，比2008年增加了三倍，讓高溫受害人把生命的評價降低6.5%。對更常碰到「超熱天」的人，這絕非好消息。

同樣面對氣溫上升，受害較嚴重的是65歲以上的老人，和教育程度較低的人；前者每碰到一天超熱天，就把生命評價平均降低1.11%；65歲以下的人，平均只降低0.48%。

調查指出，110個中低收入國家的人民每遇上超高溫一天，生命評價就降低0.74%，對人口密集的第三世界國家，如中國、土耳其、巴西、奈及利亞和墨西哥的人民，這負面衝擊尤其明顯。

專家早就指出，全球氣候危機會增加熱浪、暴風、野火、洪水等極端天氣的頻率與危害，氣候變遷的綜合效應，對生命評價的「降低度」，非食物安全、移民難易、國際與族群衝突、心理健康等問題的改進所能彌補。

氣候變遷對人民生活有何具體影響，這項研究只是關鍵的第一步；本研究也是首度探討氣溫上升與生命評價之間的關係，不必然代表直接的因果關係。未來的研究應著重人類如何適應氣溫上升，以及有沒有可能從身受其害的狀況恢復過來。