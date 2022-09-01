運動 阻止「僵屍細胞」增生 延緩衰老

1960年發現細胞衰退現象的科學家海弗利克如今已94歲，在舊金山加州大學擔任解剖學教授，仍演講、寫作不輟，精力充沛。(美聯社)

全美有上百家公司和無數學術機構在研究讓「衰退細胞」(senescent cells)延緩甚至停止衰退的藥物，結果發現，運動是常保健康活力的最佳妙方。

隨著人口老化日趨嚴重，研究「老而彌堅學」的投入也越來越多，一生田徑長跑獎牌無數、95歲仍在比賽的辛辛那提人索勒(Richard Soller)給科學界示範了藥物之外，靠活動常保年輕活力的方法。

馬友診所(Mayo Clinic)老化研究中心主任勒卜哈瑟(Nathan LeBrasseur)說，細胞退化沒被排出體外，會留在體內，變成「僵屍細胞」(zombie cell)，像水果盤裡的發霉水果，逐漸腐化四周的細胞，這種僵屍細胞累積多了，就會導致失智症、心血管疾病和骨質疏鬆等老人常見的疾病。

如何停止「僵屍細胞」的增生累積，是科學界目前集中鑽研的領域。全球65歲以上的人口，到了2050年，將比現在倍增，因此，國家健康研究院研究員培瑞茲‧孟提斯(Viviana Perez Montes)說，細胞衰退是「很熱門的題目。」

勒卜哈瑟說，年邁力衰仍可常保活力的「最佳方法」就是運動，因為運動可逆轉衰退細胞的增生。

數十年來，年年都參加老人運動賽，累積了1500面獎牌的索勒身體力行，見證勒卜哈瑟等人的研究。

1960年發現細胞衰退現象的科學家海弗利克(Leonard Hayflick)如今已94歲，在舊金山加州大學 擔任解剖學教授，仍演講、寫作不輟，精力充沛得很。他在研究癌症 細胞時，意外發現癌細胞 分裂50次後，就不再分裂，更令他驚訝的是，正常細胞也差不多分裂50次就停止分裂。細胞的「海弗利克極限」一詞，由此而來。

此一發現用來治療癌症，可設法讓癌細胞不再分裂增生。基因科學進一步發現，DNA損壞或染色體端粒變短，都是人生必然的過程，衰變細胞的原理，可用來幫助治療、胚胎發展和嬰兒出生的研究。

要點是，這種細胞不能累積太多。培瑞茲‧孟提斯說，年輕時，免疫系統認得出哪些是衰退細胞，身體會將之排出體外，「可是，年紀漸長，免疫系統的活動減少，我們便失去排除衰退細胞的能力。」

馬友診所還在試驗的藥，可以「選擇性排除」衰退細胞，對試驗鼠有延緩、防止和減輕老化失調症的功效，也開始十幾項臨床試驗，看看是不是對人類阿茲海默症有延緩之效，以及可否改善骨質。