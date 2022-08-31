保護未滿18歲網友 加州新法規範社群媒體、遊戲平台

加州議會通過「加州適齡設計規範法」，要求社群媒體和遊戲平台為18歲以下用戶安裝護欄。(Getty Images)

加州 參議會29日晚以33比0票通過「加州適齡設計規範法」(California Age-Appropriate Design Code Act)，為全國第一部要求社群媒體 和遊戲平台，為18歲以下用戶安裝保護裝置的法規，以限制部分應用程式和網站給未成年人帶來的風險。

加州眾議會的類似法規已經通過，紐森州長簽署後將成為州法。

社群媒體和遊戲平台經常利用推薦算法、尋友工具和手機通知等功能促使用戶保持在線狀態，但可能對大批未成年人造成傷害，如允許陌生人發送簡訊。

加州的新法不是直接介入易於引起政治爭議的網路內容，而是從產品安全入手，像汽車的安全設施必須達標一樣，要求應用程式和社媒為年輕用戶裝上數位安全帶和氣囊，將可能改變科技產業的管理模式。

提案的兩黨州眾議員韋克斯(Buffy Wicks)和昆寧漢(Jordan Cunningham)說：「放任狀態的數位生態對兒童不安全，我們要求科技公司加強對兒童的安全性和保護。」

社群媒體平台可能對部分青少年的精神健康產生不利影響的問題日益受到關注，尤其是Instagram的部分內容受到質疑，包括少女自殘圖像和針對青少年的減肥宣傳，拜登總統也呼籲社群媒體加強兒童安全。

部分公司因為濫用兒童資料遭盜起訴，谷歌公司利用兒童資料在社群媒體做廣告和牟利，以及TikTok前身Musical.ly任憑網站公布兒童資料照片和與敏感內容，都是未經家長許可而收集，兩家公司2019年分別達成數百萬元聯邦罰款的和解協議。

加州已成為全國保護兒童網路安全與數據隱私 的先驅，過去十年制定的法規被全國數十個州效仿，如今又率先要求為18歲以下的網路用戶安裝護欄；支持者表示，加州的新法將降低兒童面臨的風險，增進他們的網路自主性與福祉。

批評者則認為，新法過於寬泛，可能使網路服務商受到太多約束，甚至超過聯邦法對兒童的保護，如1998年的聯邦「兒童網路隱私保護法」是保護13歲以下兒童的隱私，而且只限於兒童視頻等應用程式。