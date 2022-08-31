馬斯克引用吹哨內容 為取消收購推特添新理由

特斯拉執行長馬斯克企圖撤銷推特收購案，他引述推特前安全主管扎特科(圖)提供的舉報內容，為終止交易新添理由。(CNN有線電視新聞網截圖)

電動汽車公司特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 (Elon Musk)想方設法取銷推特 (Twitter)收購案，雙方劍拔弩張；馬斯克30日引述推特前安全主管提供的舉報內容，為終止交易新添理由；推特則回擊稱馬斯克企圖退出交易「無效且錯誤」。

馬斯克在提交聯邦證券交易委員會(SEC)的文件中說，他的法律團隊向推特提出終止交易的新理由，那是7月原始理由之外的「額外依據」。

推特已控告馬斯克，要求全美首屈一指的商事法院特拉瓦州衡平法院(Delaware Chancery Court)強迫他完成440億元交易。這場充滿確定性的審判10月17日當周登場。

馬斯克團隊提交證交會的文件附有致推特法務長亞加德(Vijaya Gadde)一封信，信中引用前安全主管扎特科(Peiter Zatko)提供的吹哨舉報內容，扎特科是駭客高手，被稱為「Mudge」(泥漿)。

扎特科今年初被解雇，他說，推特對其網絡安全防禦不力誤導了監管機構，而且對於根除散布假訊息的虛假帳戶疏忽大意。

推特在另一份提交證交委員會的文件中作出回應，指稱馬斯克最新的終止聲明完全基於第三方之詞，充滿不一致和不準確。

扎特科27日收到馬斯克團隊傳票，要求他作證，扎特科律師強調，這將是推特和馬斯克之間法庭之戰前的證詞。

推特可能修改訴訟，將扎特科的指控包括在內，波士頓學院(Boston College)法學教授奎因(Brian Quinn)說，可能推遲審判，而且法院將不得不決定機器人或網絡安全問題是否是重大不利影響，將有損推特多年業務。