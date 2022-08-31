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全國首例 德州猴痘患者死亡

編譯柯立偉／綜合30日電
德州通報一名免疫系統嚴重減弱的患者死於猴痘，可能是美國第一宗猴痘死亡病例。圖為新澤西州民眾排隊準備接種猴痘疫苗。(美聯社)
德州通報一名免疫系統嚴重減弱的患者死於猴痘，可能是美國第一宗猴痘死亡病例。圖為新澤西州民眾排隊準備接種猴痘疫苗。(美聯社)

德州衛生廳30日證實住在哈里斯郡(Harris)一名免疫系統不全的猴痘患者死亡，據信這是全國首起因猴痘死亡的病例。

出於對家屬隱私的尊重，聯邦及州政府均未公布死者詳細身分信息；衛生廳長赫勒史特德(John Hellerstedt)指出，對一般人而言猴痘症狀雖難以忍受但不致命，唯獨對免疫功能不全者有生命威脅，衛生廳呼籲有猴痘症狀者務必積極尋求治療。

然而，聯邦疾病防治中心(CDC)發言人保利(Scott Pauley)指出，雖然德州該名死亡病例確實是猴痘陽性，但猴痘是否直接導致他死亡尚待調查；保利說：「德州的死亡案例是我們目前獲悉的首例可能與猴痘有關的病例，但由於該名患者本身患有多種嚴重疾病，因此在調查完成前，不能驟下定論」。

根據CDC統計，自猴痘疫情在歐美各地爆發以來，目前僅15個死亡案例，30日以前全美共通報1萬8000例、無人死亡。

公衛官員表示，猴痘病毒最主要透過男男性行為傳播，但任何與患者親密接觸的人都可能被傳染；如果出現發燒、發冷、淋巴結腫大或不明原因皮疹，除應盡速聯繫醫師外，也應在家自我隔離避免與他人接觸，直至皮疹完全脫落。

雖然猴痘疫情仍在發展，但聯邦衛生官員上周表示整體疫情似在下降，拜登政府也宣布將投入1100萬元預算在國內生產專門對付猴痘與天花病毒的疫苗。

猴痘 德州 疫情

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