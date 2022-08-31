近10年本土極端天氣 加州死亡谷最熱 明州最冷

地球上最高氣溫的紀錄在加州死亡谷測得，1913年7月10日時高達134.1度。圖為死亡谷的酷熱警告。(Getty Images)

全國氣溫冷熱最極端之地在何方，華盛頓郵報在報導中整理國家氣象局(NWS)所有測站近十年的每日氣溫數據，發現美國本土最熱的地方，加州 死亡谷(Death Valley)當之無愧；而最極端的低溫 ，則出現在明尼蘇達州。

NWS在全美本土48個州都有觀測站，每天都會有氣溫的資訊，而在2011年12月至2022年7月間，死亡谷國家公園分別在2020年8月16日及2021年7月9日兩次達到130度，為這十年間美國本土所見的最高溫 。

死亡谷本已極為乾燥，海拔又低且被群山包圍，導致當地容易出現極端高溫；事實上，地球上最高氣溫的紀錄就在此地測得，1913年7月10日時高達華氏134.1度。

明尼蘇達州卡頓(Cotton)則在2019年1月31日測得華氏零下56度，為過去十年間本土測得的最低溫；彼時中西部正遭逢數十年來罕見之強烈寒流，而這座小鎮正是處在該寒流的最中心。

十年來最不尋常的高溫日子出現在2011年12月31日，當天本土的平均氣溫，比十年平均的華氏25.8度高出近20度；最不尋常的低溫日子則出現在2019年10月30日，當天本土的平均氣溫，比十年平均的49.5度低25度。

最有可能在夏季出現低溫的地方為科羅拉多州，過去十年間的夏季，超過600天的本土當日最低溫在科州測得；其他夏季可能出現低溫的州，依序還有蒙大拿、懷俄明、明尼蘇達、愛達荷等州。

在死亡谷的加持下，本土的極端高溫幾乎集中在加州，此外，德州、佛州、亞利桑納州也依序是本土最容易出現極端高溫的州。

幾乎所有的當日本土最高溫或最低溫都出現在密西西比河以西；比較突出的特例是麻州西田(Westfield)在2012年4月16日測得93度的當日本土最高溫，這導致史上最熱的波士頓馬拉松比賽之一。

加州也是氣溫差距最極端的州，過去十年間，有195天的當日最高及最低溫同時在加州出現，例如今年6月29日，當死亡谷的溫度飆升到華氏119度時，已經成為鬼城的伯帝(Bodie)氣溫則只有26度。