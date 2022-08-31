水處理廠無力淨水 密州雨量充沛首府卻無水可生飲

密西西比州首府傑克森市下了一周的雨，15萬居民家裡的自來水不能生飲，許多人只好自購瓶裝水。圖為傑克森市消防站人員忙著分發瓶裝水給民眾。(美聯社)

密西西比州 首府傑克森市(Jackson)下了一個禮拜大雨，雨水充沛，但15萬居民不少人家裡的自來水卻不能生飲，兩個水處理廠又「年久失修」且員工不足，無力淨水，水質連刷牙都不安全，許多人只好自購瓶裝水。

該州衛生聽建議，一定要煮沸後才能飲用，以免腸胃出問題。餐廳業者愛默森(Derek Emerson)30日說，這樣一來，「我們的生意就做不下去了。」兩夫婦經營高檔開車取餐餐廳的愛默森說，他們每天花300元買瓶裝水，已經一個月了。

州長瑞維斯(Tate Reeves)29日深夜宣布該市進入緊急狀態，目前只能急聘合格的包工，到自來水處理廠幫忙處理備用抽送水機不夠用的問題。他說，主力抽送水機「前一陣子」就壞掉了。

傑克森市長盧孟巴(Chokwe Antar Lumumba)說，該市的自來水廠不但員工短缺，且有設備「數十年失修」的問題。

盧孟巴是民主黨，共和黨籍的瑞維斯州長前夜的記者會沒有邀他參加，凸顯兩人關係不睦，更顯示該州政治的兩極化已影響了民生。

傑克森的問題在美國並不罕見，財力不足，因稅收不夠，稅基流失則因過去幾十年來，白人居民遷到郊區。1970年公立學校種族隔離政策廢除後，就開始人口流失，該市人口結構，非裔占80%，貧窮人口占全市的25%。

自來水的水壓不夠，導致部分居民不但無法洗澡或沖馬桶，連消防員都擔心消防栓打不出水救火。水龍頭出來的水，也須煮沸殺菌才能飲用，州衛生官艾德尼(Dan Edney)說，「不但不能生飲，連直接用來刷牙都不安全。」

該市學校30日全面網路上課，有些餐廳不營業，傑克森州立大學租用臨時廁所供師生使用，美式足球 校隊教練桑德斯 (Deion Sanders)說，用水危機讓隊員沒冷氣也沒冰塊可用。

白宮發言人上尚皮耶(Karine Jean-Pierre)30日表示，聯邦政府會幫密西西比州度過用水危機。