巡迴上訴法院判決：政府承包商須接種疫苗 違法

拜登政府頒布的新冠疫苗接種令屢次在法院受挫，最新一例是聯邦可能無權要求承包商員工接種疫苗。(美聯社)

拜登 政府的新冠疫苗 接種令在法院內多次受挫，最新消息是，第11聯邦巡迴上訴法院法官以二比一的票數認同，要求與聯邦政府 往來的承包商應全體員工接種疫苗的接種令「很可能是違法的」。

華爾街日報(WSJ)報導，第11聯邦巡迴上訴法院的判決，基本上是認可擁有上訴管轄權的數個聯邦地方法院的判決，即現行的聯邦政府採購法規，並不支持政府擁有向其承包商所屬全體員工接種疫苗的權限。

反對接種令的第11聯邦巡迴上訴法院法官格蘭特(Britt C. Grant)表示，國會通過的聯邦政府採購法案中，賦予政府機構設定合約特定細節及條件的權限，但這仍不足以說明政府可以藉此實施員工接種令。

不過與聯邦地院的判決不同的是，第11聯邦巡迴上訴法院不認可聯邦地院頒布的全國性禁制令，將阻止疫苗接種令施行的範圍限縮在包括該法院所在的喬治亞州，以及其他被聯邦地院認定接種令非法的六個州，以及此案的原告之一─全國性的「建築商與承包商協會」(Associated Builders and Contractors)會員。

拜登政府頒布的新冠疫苗接種令屢次在法院受挫，包括多個聯邦法院封殺聯邦政府承包商疫苗接種令，儘管能夠上訴，但許多巡迴上訴法院的權衡，僅僅是禁制令是否應該全國一體適用；此外，目前就算是聯邦政府雇員的接種令，目前同樣也在打法律戰而一時難以施行。