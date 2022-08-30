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1具引擎溫度未達標 NASA登月火箭發射前突喊停

記者張聲肇／綜合報導
眾所企盼的美國登月火箭試飛，原定29日升空，因四個引擎當中有一個溫度不夠，而臨時喊停。(美聯社)
眾所企盼的美國登月火箭試飛，原定29日升空，因四個引擎當中有一個溫度不夠，而臨時喊停。(美聯社)

原定29日升空的美國登月火箭試飛，因四個引擎中有一個溫度不夠，工程師認為有必要查出原因，因而臨時喊停。

太空發射系統(Space Launch System)火箭頂端裝載獵戶座太空船(Orion)，把太空船送到地球軌道，然後飛向月球。

美國太空總署(NASA)評論員奈爾(Derrol Nail)說，經此延宕，下次升空的時間訂為9月2日下午12點48分，不過，工程師必須查出原因，並予修復。署長尼爾森也說，問題未解決之前，不會再度發動引擎，「這是很複雜的機器，很複雜的系統。」

太空總署升空現場轉播小組說，火箭主體有四個引擎，三個很正常，有一個卻一直達不到升空必要的熱度，工程團隊集中心力找原因，把倒數計時器延後了40分鐘也無法解決問題，只好叫停。

29日早上8點33分起兩小時內，是原定升空時間，錯過即須改期。太空總署官員和負責登月器研發製造的波音公司、洛克希德馬丁等航太業主管一再強調，這次升空只是試飛，離載人登月還有一段距離。

阿提米斯登月計畫的任務經理沙拉芬(Mike Sarafin)說，「這是準備下次送人到月亮的新火箭、新太空船，已經50多年沒這麼做了，困難度簡直難以令人置信。」

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc.發言人說，目前不確定是否該公司承造的4個RS-25引擎是否有問題，才導致29日升空喊停，工程師正在檢討是不是控制引擎溫度的通氣管(bleed lines)出了問題。

太空總署說，升空小組無法在兩個小時內把引擎溫度升高到符合升空標準的熱度。這四個RS-25引擎都是太空梭用過，經維修後再度使用。

太空總署總監估計，阿提米斯計畫每次升空，器具製造和營運需費41億元。

太空 航太 NASA

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