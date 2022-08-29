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雪上加霜 川普新創社群平台TRUTH Social傳欠160萬美元

編譯羅方妤／即時報導
美國前總統川普新創社群平台「TRUTH Social」遭爆料，自今年3月起積欠網際託管服務公司RightForge共160萬美元。（路透）
美國前總統川普新創社群平台「TRUTH Social」遭爆料，自今年3月起積欠網際託管服務公司RightForge共160萬美元。（路透）

「福斯商業」（Fox Business）報導，美國前總統川普新創社群平台「TRUTH Social」遭爆料，自今年3月起積欠網際託管服務公司RightForge共160萬美元。川普近期面臨諸多官司纏身，日前又遭聯邦調查局（FBI）探員以他離任時從白宮非法帶走大量機密文件為由，搜索其位於佛羅里達州的海湖莊園。如今他創建的TRUTH Social也被爆料遭遇財務危機，可說是雪上加霜。

消息人士表示，如果這些指控屬實，他們將表明TRUTH Social的財務狀況相當混亂。另有三名消息人士指出，Truth Social違反合約規定，沒有按月支付須繳清的款項，並稱Truth Social僅支付三筆款項，且自今年3月起就沒有再付款，至目前為止共積欠約160萬美元，該公司也威脅要採取法律途徑收回款項。

RightForge執行長阿維利亞（Martin Avila）拒絕針對「任何私人事務」發表評論，但不否認他們和TRUTH Social有分歧。TRUTH Social一名發言人也沒有向福斯商業否認任何事，而川普一名發言人也沒有置評。

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