史上第一次… 鼓勵進電影院 9月3日國家電影院日 票價一律3元

9月3日勞工節長周末,全美3000家電影院推出「國家電影院日」活動,每場次只要3元;希望能喚回電影院觀眾。(美聯社)

全美影院業主協會(National Association of Theater Owners)附屬非營利組織「影院基金會」 (The Cinema Foundation)28日宣布,9月3日「國家電影院 日」當天,全國超過3000家戲院、3萬個影廳將提供折扣,一同歡慶這場電影盛會,不分放映形式,每一場次的票價只要3元!包括AMC、Regal Cinemas等大型連鎖戲院與製片公司都將共襄盛舉。

過往勞工節假期周末是票房成長較緩慢的假期之一,今年8月的平靜期對於影院業者來說尤其嚴重,Regal Cinemas母公司Cineworld是全球第二大連鎖影院,上周證實正考慮聲請破產保護,該公司透露新的強檔片源供應不足是其中一項原因。

假使本次推出的超低價優惠活動奏效,「國家電影院日」當天戲院有望擠滿觀眾,可能進一步吸引觀眾秋季回歸影院。

每一場放映前,觀眾將能看到各家片商的電影預告,包括A24、亞馬遜工作室、迪士尼 、焦點影業(Focus Features)、獅門娛樂(Lionsgate)、Neon、派拉蒙影業、索尼、環球、華納兄弟等。

影院基金會主席布倫尼曼(Jackie Brenneman)在聲明中表示:「看到今年夏季破紀錄的影院回歸人數後,我們希望做些事來慶祝進戲院。我們向觀眾致謝,謝謝他們成就今夏的一切,並提供那些尚未回歸的影迷一次額外的誘惑。」

經歷兩年多的疫情 寒冬,電影院業績於暑期顯著回溫,回到接近疫情前的水平;根據Comscore的數據,截至8月21日,國內暑期票房已衝到33億元,比2019年少約20%;今年夏季的熱門強片包括「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)、「小小兵2:格魯的崛起」(Minions: Rise of Gru)、「奇異博士2:失控多重宇宙」、(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、「侏羅紀世界:統霸天下」(Jurassic World Dominion)。

國家電影院日主辦方透露這將是一次試水溫活動,未來有望年年舉辦,雖然其他國家也曾試辦類似的電影優惠活動,但這次卻是美國首度舉辦如此大規模的影院相關活動。