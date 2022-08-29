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史上第一次… 鼓勵進電影院 9月3日國家電影院日 票價一律3元

編譯徐薏茹／綜合28日電
9月3日勞工節長周末，全美3000家電影院推出「國家電影院日」活動，每場次只要3元；希望能喚回電影院觀眾。(美聯社)
9月3日勞工節長周末，全美3000家電影院推出「國家電影院日」活動，每場次只要3元；希望能喚回電影院觀眾。(美聯社)

全美影院業主協會(National Association of Theater Owners)附屬非營利組織「影院基金會」 (The Cinema Foundation)28日宣布，9月3日「國家電影院日」當天，全國超過3000家戲院、3萬個影廳將提供折扣，一同歡慶這場電影盛會，不分放映形式，每一場次的票價只要3元！包括AMC、Regal Cinemas等大型連鎖戲院與製片公司都將共襄盛舉。

過往勞工節假期周末是票房成長較緩慢的假期之一，今年8月的平靜期對於影院業者來說尤其嚴重，Regal Cinemas母公司Cineworld是全球第二大連鎖影院，上周證實正考慮聲請破產保護，該公司透露新的強檔片源供應不足是其中一項原因。

假使本次推出的超低價優惠活動奏效，「國家電影院日」當天戲院有望擠滿觀眾，可能進一步吸引觀眾秋季回歸影院。

每一場放映前，觀眾將能看到各家片商的電影預告，包括A24、亞馬遜工作室、迪士尼、焦點影業(Focus Features)、獅門娛樂(Lionsgate)、Neon、派拉蒙影業、索尼、環球、華納兄弟等。

影院基金會主席布倫尼曼(Jackie Brenneman)在聲明中表示：「看到今年夏季破紀錄的影院回歸人數後，我們希望做些事來慶祝進戲院。我們向觀眾致謝，謝謝他們成就今夏的一切，並提供那些尚未回歸的影迷一次額外的誘惑。」

經歷兩年多的疫情寒冬，電影院業績於暑期顯著回溫，回到接近疫情前的水平；根據Comscore的數據，截至8月21日，國內暑期票房已衝到33億元，比2019年少約20%；今年夏季的熱門強片包括「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)、「小小兵2：格魯的崛起」(Minions: Rise of Gru)、「奇異博士2：失控多重宇宙」、(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)、「侏羅紀世界：統霸天下」(Jurassic World Dominion)。

國家電影院日主辦方透露這將是一次試水溫活動，未來有望年年舉辦，雖然其他國家也曾試辦類似的電影優惠活動，但這次卻是美國首度舉辦如此大規模的影院相關活動。

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