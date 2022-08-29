太陽系外行星大氣層有二氧化碳 韋伯望遠鏡新發現 離地球700光年

韋伯望遠鏡發現，離地球700光年，太陽系外有一顆繞行恆星的行星，它的大氣層有二氧化碳。(圖取自NASA)

離地球700光年，太陽系外有一顆繞行恆星的行星，它的大氣層有二氧化碳。這是韋伯太空望遠鏡 在捕捉太空景象之外，另一項新發現。

太空總署說，韋伯望遠鏡 傳回的影像，讓科學家第一次看到「清楚的證據」，證明太陽系外的行星也有二氧化碳。人類呼吸吸進氧氣，吐出的就是二氧化碳。

這個高溫氣團構成的巨大行星2011年就被發現，命名為WASP-39b，體積約等於土星 ，或木星的四分之一，不過直徑比土星大1.3倍。

這項發現表示，韋伯望遠鏡今後可能從較小的岩石星體微薄的大氣層中，發現並測量二氧化碳。哈伯和史匹哲太空望遠鏡已經從WASP-39的大氣層偵測到水氣、鈉和鉀。

韋伯望遠鏡近紅外線拍攝該行星觀察小組，由聖塔克魯茲加州大學 巴塔拉( Natalie Batalha)領導。她說，能夠從WASP-39b表層看出二氧化碳這麼明顯的跡象，預示也可以從更小的、地球大小的行星的大氣層，發現更多東西。

約翰霍普金斯大學研究生、韋伯望遠鏡外行星探測小組成員如斯坦庫洛夫(Zafar Rustamkulov)說，「資料一出現在我的電腦螢幕，我立刻就注意到有明顯的二氧化碳的特徵。」

「那是很特別的一剎那，表示我們跨越了外星科學一個很重要的門檻。」

太空總署說，星球大氣層的組成結構，可提供我們不少線索，去探知其來源及演化過程。

外行星探測小組另一成員、亞利桑那州立大學的麥克萊恩(Mike Line)說，二氧化碳分子是探索行星誕生、形成的最佳追蹤器，「我們測量完二氧化碳的各項特徵，就可斷定這巨大氣團行星，多大部分是固體、多大部分是氣態物質所構成。」

小組在未來10年將持續測量其他行星外頭大氣層的成分，增加我們對行星形成過程的了解，也讓大家更加明白，太陽系在宇宙中是多麼獨一無二的存在。