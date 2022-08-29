我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

使用電擊槍追逐 害乞討男子跌倒癱瘓 亞特蘭大警判賠1億

編譯柯立偉／綜合28日電

2018年7月10日，喬治亞州亞特蘭大(Atlanta)一名遊民布萊辛加姆(Jerry Blasingame)在大街上向過路司機乞討，結果遭到警察持電擊棒以不對稱武力驅趕，導致布萊辛加姆在逃跑過程中摔傷導致頸部以下癱瘓；喬治亞州聯邦地方法院陪審團近日判決警方應支付1億元侵權行為損害賠償金，由警方與涉事員警格羅布斯(Jon Grubbs)以6：4分擔。

布萊辛加姆委任律師強生(Ven Johnson)指出，布萊辛加姆因此事所造成的傷害，導致每年需花費至少100萬元進行全天看護，且事發至今已累積1400萬元的醫療費用；然而，警方雖曾表示「格拉布斯警官對老人使用電擊槍的行為違反部門政策」，但事後處理卻只是停職調查半年後就讓格羅布斯重返崗位，沒有實質性懲處。

強生說：「格拉布斯警官下了車，並開始追布萊辛加姆，僅僅只因為他『可能』向人們乞討？而且警局事後所謂的『調查』僅僅只讓格羅布斯停職半年就回去工作，這正是警方如何脫免不當使用武力責任的方法」；事實上，根據喬治亞州「和平警官標準暨訓練委員會」(POST)紀錄，格羅布斯到現在都還是一名「無紀錄瑕疵的優秀員警」。

警方的律師史黛西．米勒(Staci J. Miller)則在庭上指出，布萊辛加姆的遭遇令人同情，不過不能歸咎於警方的訓練方法，但米勒也沒有具體指出本起事件「該由誰負責」；陪審團作出判決後，亞特蘭大市政府的律師團與市長狄更斯(Andre Dickens)都低調不回應。

由於案件證據明確，亞特蘭大市政府此前曾向法院提出「指示裁斷」(directed verdict)聲請，請求法官直接取代陪審團的角色認定本案事實；雖然承審法官尚未就此聲請作出裁定前陪審團即曉諭判決結果，不過倘若法院最終核准了指示裁斷，雖不可能做出與陪審團相異的事實認定，但確實有可能會推翻陪審團判決的賠償金額。

承審法官瓊斯(Steve Jones)說：「布萊辛加姆在被電擊前並未犯下任何嚴重罪刑，格羅布斯警官根本不須擔心自己的人身安全，客觀情狀並無允許格羅布斯使用武力的空間。」

喬治亞州 亞特蘭大 警察

上一則

太陽系外行星大氣層有二氧化碳 韋伯望遠鏡新發現 離地球700光年

下一則

史上第一次… 鼓勵進電影院 9月3日國家電影院日 票價一律3元

延伸閱讀

生活成本危機甩鍋普亭 英相：今冬電費將讓人瞠目結舌

生活成本危機甩鍋普亭 英相：今冬電費將讓人瞠目結舌
烏克蘭獨立日 英相強生訪基輔承諾進一步軍援

烏克蘭獨立日 英相強生訪基輔承諾進一步軍援
英首相之爭 民調：特拉斯領先蘇納克22個百分點

英首相之爭 民調：特拉斯領先蘇納克22個百分點
英媒曝強生擬赴基輔告別訪問：不能一走了之

英媒曝強生擬赴基輔告別訪問：不能一走了之

熱門新聞

共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(右)與妻子蘿瑞‧麥克林托克(左)。(Getty Images資料照)

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

2022-08-25 10:20
擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

2022-08-26 12:17
隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。(路透)

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

2022-08-27 22:27
佛州61歲的鄉村女郵差帕米拉·洛克22日被五條兇狗攻擊，第二天不治身亡。(取材自臉書)

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

2022-08-24 21:40
美國聯準會主席鮑爾26日單憑8分鐘演說，引發美股暴跌，讓美國億萬富翁們身家一日蒸發780億美元。(Getty Images)

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

2022-08-26 21:48
一名在家遠距上班的電腦軟體工程師馬克(Mark)，2021年2月發現幼齡兒子陰莖疼痛、腫脹發炎，聯絡隔日上午將與醫師視訊看診，護士要求提供照片讓醫師先行參考。但拍照兩天後馬克卻收到谷歌(Google)通知，散布傷害內容嚴重觸犯使用規定，甚至可能觸法，帳號已遭關閉。美聯社

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

2022-08-22 13:28

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子