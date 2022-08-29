幹細胞「組裝」老鼠胚胎 懷孕8天半 心臟有動靜

這張合成圖是透過顯微鏡觀察到「人工合成」的老鼠胚胎，腦部和心臟的發育情形。(美聯社)

科學家用幹細胞「組裝」而成的老鼠胚胎，在試驗室裡已生長到相當於懷孕八天半的「未來小老鼠」 ，心臟幾乎要開始跳動！這一切都沒有動用到哺乳類的精子、卵子和子宮。

研究人員拼裝製造這種「類胚胎」，希望藉此了解諸多疾病早期的機制，而不必經過太多動物試驗。

西班牙國家生物科技中心研究教授孟陀瑠(Lluís Montoliu)說，「毫無疑問，我們正面臨一場新的技術革命，當然還不是很管用，卻有無比的潛力。這項研究讓人回想起桃莉羊(第一隻複製羊)誕生之類，驚人的科學進展。」

《自然》期刊25日刊載的前述研究，由加州 理工學院澤妮卡-果慈(Magdalena Zernicka-Goetz)等人提出，本月稍早，以色列 魏茲曼科學研究所漢納(Jacob Hanna )等人也已在《細胞》期刊發表類似的研究報告。漢納也參加了加州團隊的研究。

澤妮卡-果慈說，研究胚胎早期情況，是要「更精確」看出為什麼那麼多人類的懷孕過不了初期階段就結束，而實驗室培育出來的人工授精胚胎，多達七成也無法植入子宮而後孕育成人。

她說，研究胚胎的自然發展很困難，因為捐助研究的人類胚胎太少，而科學界受倫理法規的限制，又不能隨意製造人類胚胎。

「建造」胚胎模型遂成為替代方案。

《自然》期刊所載「類胚胎」是科學家綜合不同的胚胎幹細胞和另兩種幹細胞而來，全部都來自老鼠身上。他們把三種幹細胞放入特殊的培養皿，雖然不見得都很完美，最佳成品和天然懷孕的老鼠胚胎幾乎毫無二致，心臟儼然成形，頭部結構也開始發展。

她說，從還在發展中的老鼠胚胎觀點看，這是第一個可以研究腦部生長發展的模式。

加州和以色列兩組研究人員這方的研究已進行多年，澤妮卡-果慈團隊去年11月就把研究報告寄給《自然》期刊。

下一步，研究人員希望能突破8天半的瓶頸，逐漸提升到20天，可以「生出」小老鼠。科學界認為，不用臍帶，胚胎很難長過11天。所以，下一步要克服的是「人工合成」老鼠臍帶。

研究人員目前還不敢指望人工合成人類胚胎，但漢納認為那是「很顯然」的下一階段研究。