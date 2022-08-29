我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打贏誹謗官司 強尼戴普空降頒獎典禮喊：我需要工作

底特律發生隨機槍擊事件 路人3死1傷

幹細胞「組裝」老鼠胚胎 懷孕8天半 心臟有動靜

記者張聲肇／綜合報導
這張合成圖是透過顯微鏡觀察到「人工合成」的老鼠胚胎，腦部和心臟的發育情形。(美聯社)
這張合成圖是透過顯微鏡觀察到「人工合成」的老鼠胚胎，腦部和心臟的發育情形。(美聯社)

科學家用幹細胞「組裝」而成的老鼠胚胎，在試驗室裡已生長到相當於懷孕八天半的「未來小老鼠」 ，心臟幾乎要開始跳動！這一切都沒有動用到哺乳類的精子、卵子和子宮。

研究人員拼裝製造這種「類胚胎」，希望藉此了解諸多疾病早期的機制，而不必經過太多動物試驗。

西班牙國家生物科技中心研究教授孟陀瑠(Lluís Montoliu)說，「毫無疑問，我們正面臨一場新的技術革命，當然還不是很管用，卻有無比的潛力。這項研究讓人回想起桃莉羊(第一隻複製羊)誕生之類，驚人的科學進展。」

《自然》期刊25日刊載的前述研究，由加州理工學院澤妮卡-果慈(Magdalena Zernicka-Goetz)等人提出，本月稍早，以色列魏茲曼科學研究所漢納(Jacob Hanna )等人也已在《細胞》期刊發表類似的研究報告。漢納也參加了加州團隊的研究。

澤妮卡-果慈說，研究胚胎早期情況，是要「更精確」看出為什麼那麼多人類的懷孕過不了初期階段就結束，而實驗室培育出來的人工授精胚胎，多達七成也無法植入子宮而後孕育成人。

她說，研究胚胎的自然發展很困難，因為捐助研究的人類胚胎太少，而科學界受倫理法規的限制，又不能隨意製造人類胚胎。

「建造」胚胎模型遂成為替代方案。

《自然》期刊所載「類胚胎」是科學家綜合不同的胚胎幹細胞和另兩種幹細胞而來，全部都來自老鼠身上。他們把三種幹細胞放入特殊的培養皿，雖然不見得都很完美，最佳成品和天然懷孕的老鼠胚胎幾乎毫無二致，心臟儼然成形，頭部結構也開始發展。

她說，從還在發展中的老鼠胚胎觀點看，這是第一個可以研究腦部生長發展的模式。

加州和以色列兩組研究人員這方的研究已進行多年，澤妮卡-果慈團隊去年11月就把研究報告寄給《自然》期刊。

下一步，研究人員希望能突破8天半的瓶頸，逐漸提升到20天，可以「生出」小老鼠。科學界認為，不用臍帶，胚胎很難長過11天。所以，下一步要克服的是「人工合成」老鼠臍帶。

研究人員目前還不敢指望人工合成人類胚胎，但漢納認為那是「很顯然」的下一階段研究。

人類胚胎研究目前限制在「受孕14天」的範圍內，至於像合成老鼠胚胎那樣合成人類胚胎，科學家一來考慮都不予考慮，二來也認為不可能。

首個由「人工合成」方式培育的老鼠胚胎，在顯微鏡下的生長情形。(美聯社)
首個由「人工合成」方式培育的老鼠胚胎，在顯微鏡下的生長情形。(美聯社)

加州 以色列

上一則

休士頓租客被逐縱火 槍擊同住房客3死2傷 自己也遭警擊斃

下一則

太陽系外行星大氣層有二氧化碳 韋伯望遠鏡新發現 離地球700光年

延伸閱讀

阿提米絲「女神」探月 要送首位女性登上月球 還有這些新創舉

阿提米絲「女神」探月 要送首位女性登上月球 還有這些新創舉
醫藥短波／﻿人體99%器官都會患癌症 心臟癌好像沒聽過？

醫藥短波／﻿人體99%器官都會患癌症 心臟癌好像沒聽過？
牆壁縫隙閃過黑影 他意外捕獲「會功夫的老鼠」

牆壁縫隙閃過黑影 他意外捕獲「會功夫的老鼠」
巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

熱門新聞

共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(右)與妻子蘿瑞‧麥克林托克(左)。(Getty Images資料照)

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

2022-08-25 10:20
擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

2022-08-26 12:17
隨著塗黑版的搜索票聲請書公布，詳列搜索理由之後，共和黨人大致住口，或顧左右而言他。(路透)

川普住家搜索理由曝光後 原先譴責的共和黨人住嘴了

2022-08-27 22:27
佛州61歲的鄉村女郵差帕米拉·洛克22日被五條兇狗攻擊，第二天不治身亡。(取材自臉書)

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

2022-08-24 21:40
美國聯準會主席鮑爾26日單憑8分鐘演說，引發美股暴跌，讓美國億萬富翁們身家一日蒸發780億美元。(Getty Images)

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

2022-08-26 21:48
一名在家遠距上班的電腦軟體工程師馬克(Mark)，2021年2月發現幼齡兒子陰莖疼痛、腫脹發炎，聯絡隔日上午將與醫師視訊看診，護士要求提供照片讓醫師先行參考。但拍照兩天後馬克卻收到谷歌(Google)通知，散布傷害內容嚴重觸犯使用規定，甚至可能觸法，帳號已遭關閉。美聯社

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

2022-08-22 13:28

超人氣

更多 >
3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程

3劫匪入室搶錢 華人遭捆綁+槍傷+刺傷 嬰兒目睹全程
走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行

走路就可以降低失智風險 但得這樣走才行
封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住

封面故事／花5萬元 買個「馬斯克小屋」入住
全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高

全美2000萬家庭繳不出水電費 創歷史新高
中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子

中學者：中國可依法緝拿海外台獨分子