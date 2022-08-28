3荷蘭士兵來美受訓 印州遭槍擊2人重傷 警方研判非隨機濫射

受訓的荷蘭士兵住在當地的漢普頓酒店。(取自推特)

三名在美國受訓的荷蘭士兵27日在印第安納波利斯(Indianapolis)遭到槍擊 ，其中兩人的傷勢危重。

荷蘭媒體「大眾日報」(Algemeen Dagblad)報導說，受傷士兵是荷蘭反恐108突擊隊的特戰隊員，他們來美國接受城鎮作戰的訓練。三人當天凌晨3時30分許在印第安納波利斯市的娛樂區中彈受傷，事發後荷蘭國防部 接到報告，說至少兩人的傷勢嚴重。荷蘭報紙報導說，槍案前三名荷蘭軍人在當地捲入一場爭執。

荷蘭軍方發言人說：「槍擊發生在突擊隊員下榻的酒店前，是在受訓軍人自由支配的時間段。」荷蘭國防部表示，已將三人在美國槍案中受傷的情況通報他們的家人。

受訓的荷蘭士兵住在當地的漢普頓酒店(Hampton Inn)，地點在印第安納波利斯市的子午線(Meridian)街與馬里蘭街的路口。市警局接到報案後趕到現場，看到三人躺在酒店外。警方掌握了多位目擊者，但沒人因此而被捕，印市警方說，槍案發生在酒店外。

印第安納州警方表示，他們不相信槍案是隨機濫射，因此對民眾的安全沒有威脅。

印第安納波利斯市2021年有271人死於槍案，創下紀錄，今年的致命槍案儘管比去年下降，但仍可能創下第二高紀錄。與去年同期相比，印第安納波利斯街頭被殺的青少年幾乎增多兩倍，市長辦公室撥出1500萬元作為全市的反暴力基金。

美國與荷蘭的軍事關係長久而密切，荷蘭近年來採購美國的F-35戰機和MQ-9死神無人機，美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)今年7月在五角大廈 會見了來訪的荷蘭國防大臣卡吉莎·奧朗格林(Kajsa Ollongren)。

奧斯汀在會後說，美國感謝荷蘭支持烏克蘭抗擊俄羅斯的入侵，並表示「我知道荷蘭承諾一個自由而開放的印太」，他還提到雙方在加勒比地區合作打擊販毒。

奧朗格林提到兩軍在打擊網路犯罪上的合作，她表示：「我們的關係是建立在共同的承諾、自由與人權基礎上。」