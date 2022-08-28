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米德湖水位降曝遺骸 1身分確認 為20年前疑似溺斃者

編譯洪毅／綜合27日電
由於持續天旱，靠近內華達州的米德湖水位大幅下降，有的湖底已經乾涸，陸續出現在湖底的遺骸。(美聯社)
由於持續天旱，靠近內華達州的米德湖水位大幅下降，有的湖底已經乾涸，陸續出現在湖底的遺骸。(美聯社)

受到西部大旱影響，作為水庫之用的人造湖「米德湖」(Lake Mead)水位下降至1937年初完工以來最低點，也讓沉於水下多年的遺骸重見天日；其中一具遺骸，現在已證實為20年前疑似溺斃的恩特(Thomas Ernt)。

紐約時報報導，2022年8月2日，時年42歲的恩特舉家前往米德湖遊玩，恩特幾乎每隔一、二周就會去那裡一次；但在那天晚上，恩特從船上躍下，準備翱游米德湖時，卻自此一去不返。

時年14歲的恩特之女蒂娜‧布什曼(Tina Bushman)表示，她到現在還記得當晚的風浪有多大，也記得當她父親抓著梯子下船的情景；然而，當恩特落水後，一家人只聽到他喊了三聲「救命」之後，自此就沒了身影。

20年後，由於西部大旱，米德湖水位降至初完工以來最低點，數具沉在水下的遺骸重見天日；其中一具在5月7日於卡維爾灣(Callville Bay)附近發現的遺骸，經內華達州克拉克郡(Clark County)當局比對DNA後證實屬於恩特。

按家屬說法，雖然恩特是在20年前不幸溺斃，但由於當前的遺骸已無法驗證死因，故官方說法仍是「死因不明」。

布什曼表示，父親的遺骸重見天日，讓她想起恐怖的那晚，但卻也是平靜、釋懷的感覺，因為米德湖是她父親「最愛的地方，他一直想要待在那裡」；布什曼還說，他們一家已決定將遺骸火化後，再度撒回米德湖，這曾是恩特的生前遺願。

米德湖水位下降暴露出的遺骸中，也有些疑似涉及犯罪事件，例如5月1日發現的一具遺骸係塞在桶中，鞋子及衣物屬於1970年代中葉至1980年代初期的款式，附近還有一把槍，且疑似死於槍傷。

這一切種種，都讓外界懷疑，這與拉斯維加斯彼時盛行的組織犯罪、幫派團夥有關；惟河湖下有槍枝在美國並不罕見，案情仍待當局確認。

米德湖的水位最近22年來一直都呈下降趨勢，目前的水量大約只有滿水狀態的28%。

紐約時報 幫派 內華達州

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