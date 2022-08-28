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龐氏騙局贓物 6萬雙球鞋將拍賣 所得用來賠償受害者

編譯陳韻涵／綜合27日電
聯邦將拍賣破獲的限量版名牌球鞋贓物。(Getty Images)
聯邦將拍賣破獲的限量版名牌球鞋贓物。(Getty Images)

聯邦當局一個月前破獲球鞋龐氏騙局(Ponzi scheme)，查獲約6萬雙鞋，日後將規畫法拍活動，拍賣所得將用來賠償受害者，但官員也不諱言表示，就算這些鞋子全數賣光，所得也遠不及受害者遭詐騙的數額。

聯邦檢察官一個月前破獲價值數百萬元的限量球鞋龐氏騙局，發現被告馬列克薩德(Michael Malekzadeh)涉嫌販售高檔、聯名、客製或限量球鞋，詐騙數千名受害者的金錢，卻從未真正出貨。

當局查扣馬列克薩德倉庫的鞋款，清點後發現4萬8339雙Nikes球鞋、4746雙Yeezys、4626雙愛迪達(Adidas)，以及1100雙馬列克薩德的個人收藏，包括全新與穿過的鞋款。 

官員希望利用馬列克薩德個人收藏的「測試市場反應」，並藉由法拍活動賣鞋以賠償受害人的損失，但即便鞋都賣光也遠不及受害者被騙的數額。

專家估計，這個目前由安全人員看管的倉庫裡，所有鞋款的總價值可能介於1200萬元到2000萬元之間。

法院文件顯示，負責人員已開始清點倉庫裡的庫存，並與潛在買家或轉賣平台的消費者討論，法拍日期待決定。 

知名球鞋消息網站「Sneaker News」創辦人吳玉明(Yu-Ming Wu)說：「這很費工。」

聯邦檢察官指控39歲的馬列克薩德詐騙消費者至少7000萬元，並以人頭向銀行貸款逾1500萬元。

馬列克薩德5月解散他自2013年起經營的Zadeh Kicks，本月初對電信詐欺、密謀銀行詐欺和洗錢等指控不認罪。

Zadeh Kicks的律師對於前老闆的私人珍藏遭法拍，不予置評。

馬列克薩德經營高檔客製化球鞋或限量鞋款產業，並以低於市場的價格在商品開賣前讓消費者付款預購。

檢察官表示，他打著賣球鞋的名義斂財，例如Zadeh Kicks利用喬丹(Air Jordans)聯名鞋款「Cool Grey」預購，就賺進7000萬元。

詐騙 檢察官 詐欺

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