最嚴槍枝法 夏威夷槍照難申請

夏威夷槍枝協會主席卡庫批評夏威夷的槍枝申請根本不易獲准，形同虛設。(美聯社)

夏威夷州 的槍枝法規是全國最嚴格，民眾幾乎不可能獲得警方許可在公共場合攜帶槍枝，即使聯邦最高法院今年6月23日裁定國民毋須提出理由，都有權在公共場合攜帶槍枝作為自我防衛，但夏州裁決迄今僅發出一個許可證。

夏威夷州最大城市檀香山的警察 局目前正處理333個申請，其中一個是屬於夏威夷槍枝協會主席卡庫(Kainoa Kaku)。

即使最高法院作出有關裁決，但檀香山警方處理申請的流程並無改變。

卡庫表示，這樣的申請根本無意義，既浪費時間與金錢，也幾乎沒有人獲批准，最高法院的裁決已經兩個多月，但仍未看到申請程序的更新，實在很失望。

根據夏威夷州法規，郡警察局長有權決定是否簽發攜槍許可證，沒有許可證的話，民眾只能把槍枝存在家中，當運送到射擊場、狩獵區或送往維修時，必須把槍枝上鎖。普通公民也禁止使用自動步槍、短管步槍、消音器。

數據顯示，在最高法院作出裁決前，夏威夷警察局長在21年內只簽發了6個許可證。

裁決後唯一發出許可證的是茂宜郡(Maui County)警察局，當地警方更新了申請規定。發言人證實批准了一個申請，但拒絕透露詳情。

夏威夷州最大的島嶼大島(Big Island，即夏威夷島)是除茂宜島外，另一個更新了申請規定的地方。

茂宜與大島其實並沒有重大修改先前的規定，只是增加了對申請者的射擊能力測試。

當地一個槍管組織Everytown for Gun Safety的負責人馬文(Chris Marvin)表示，沒有根本改變原有的申請程序是一件好事。按照舊規定，申請者必須提交犯罪和心理健康史的詳細信息。他認為仍然有需要讓槍枝遠離危險人士，尤其是在公共場合。

民主黨 籍州參議員羅德斯(Karl Rhoads)表示，夏威夷沒有美國本土那種槍枝文化，公開攜槍或會令人感到害怕。

夏威夷州擁有全國最嚴格槍枝法例，結果是全國槍枝罪案率最低的州。