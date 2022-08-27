認了 查克柏格坦承 臉書曾限制杭特拜登筆電新聞的分享

臉書創辦人、Meta執行長祖克柏。資料照片。（路透）

美國紐約郵報在2020年總統大選前重磅爆料，指稱拜登總統次子杭特（Hunter Biden）筆電的外洩電郵顯示，拜登曾幫助兒子在烏克蘭的商務往來。臉書 創辦人、Meta執行長查克柏格 近日承認，臉書的確曾限制了該篇報導的分享，以回應聯邦調查局（FBI ）警告可能連結到大選的俄羅斯宣傳活動。

知名Podcast主持人羅根（Joe Rogan）在Spotify開的《The Joe Rogan Experience》25日發布了第1863集節目，就是邀請查克柏格進行近3個鐘頭的廣泛訪談，期間談到了杭特筆電新聞相關的審查爭議。紐約郵報、BBC與NBC新聞報導，查克柏格解釋，整件事情的背景基本上是FBI找上臉書團隊的一些人，就像說「嘿，只是讓你們知道，你們應該處於高度警戒」。

查克柏格稱FBI補充指出，「我們認為2016年選舉有著大量的俄羅斯宣傳，我們注意到，基本上，將要出現某種類似於那個的出清（Dump），所以就保持警惕」。查克柏格說，FBI在他看來仍是合法機構，也是非常專業的執法部門，要是FBI找上門來，「跟我們說，我們需要對某些事情保持警惕，那我要嚴肅看待」。

當羅根詢問查克柏格，FBI是否「特別」表示，臉書應該「對這故事保持警惕」，查克柏格答稱他想不起來，「不，我不記得是否那樣具體，但基本上符合模式」。他也表示，做出錯誤的決定「糟透了」（Sucks），「當我們下架我們不該下架的東西時，那是最糟糕的」。

FBI於26日晚間發布聲明表示，他們提供各家公司「外國威脅指標」以協助保護他們的平台與客戶，但是「不能要求，或指示公司對收到的訊息採取行動」。聲明稱，「包括社群媒體提供業者，FBI例行通知美國私部門實體潛在威脅資訊，以便他們可以決定如何更好地防禦威脅」。