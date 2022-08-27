我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

德州法律禁止21歲以下攜槍 聯邦法院推翻指違憲

記者顏伶如／綜合報導
德州禁止21歲以下人士攜槍的州法，25日遭聯邦法院法官以觸犯憲法第二修正案為由推翻。(美聯社)
德州禁止21歲以下人士攜槍的州法，25日遭聯邦法院法官以觸犯憲法第二修正案為由推翻。(美聯社)

德州禁止21歲以下人士攜槍的州法，25日遭聯邦法院法官以違背憲法第二修正案為由推翻。

在德州，18歲至20歲之間年輕人通常無法取得攜槍執照，現役軍人或光榮退役軍人例外。但去年生效的州法則規定，18歲至20歲間人士若符合特定保護命令資格，可以申請攜槍執照。

2021年11月，兩名未滿21歲人士與非營利擁槍團體「武器政策聯盟」(Firearms Policy Coalition)聯合對德州州政府提告，挑戰州法對21歲以下人士的擁槍限制。

原告在訴狀中主張，憲法第二修正案通過的時空背景底下，18歲至20歲人士應該獲得修正案內容的全面保護。

德州北區美國聯邦區域法院法官皮特曼(Mark T. Pittman)25日裁定，從美國建國時期的歷史及傳統看來，憲法第二修正案的擁槍權利，並未將18歲至20歲之間的人士排除在外。

皮特曼2019年在前總統川普任命下出任聯邦法院法官。皮特曼對德州禁止21歲以下人士攜槍的州法下達30天禁止令，讓州政府有機會上訴。

「武器政策聯盟」憲法訴訟部資深律師韋斯尼斯基(Cody J. Wisniewski)說，對於德州年輕人的權益來說，聯邦法院法官的判決是一大勝利，對美國其他各州則產生示範效果，證明與德州州法類似的禁令，遭到違憲訴訟時，在法庭上將站不住腳。

過去幾年裡，德州槍枝管制法規變得越來越寬鬆，僅管發艾爾帕索(El Paso)、烏瓦德(Uvalde)都發生過大規模槍擊屠殺案，趨勢也未轉變。

「武器政策聯盟」去年對德州政府提告之前的幾個月，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署後生效的州法規定，德州民眾攜帶槍枝並不需要先行申請執照。

德州 共和黨 川普

上一則

「玩命關頭」片場成飆車族勝地 洛杉磯居民受夠半夜被吵醒

下一則

SpaceX攜手T-Mobile 衛星連接偏遠地區手機 通訊無死角

延伸閱讀

德州恐龍谷公園河床乾涸 1.13億年前恐龍化石浮現

德州恐龍谷公園河床乾涸 1.13億年前恐龍化石浮現
「別搬到德州，不要惹德州」 加州出現神祕戶外看板

「別搬到德州，不要惹德州」 加州出現神祕戶外看板
聯邦法院：愛州墮胎禁令 不適用緊急醫療

聯邦法院：愛州墮胎禁令 不適用緊急醫療
「不要搬到德州」 金山出現神祕廣告看板

「不要搬到德州」 金山出現神祕廣告看板

熱門新聞

共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(右)與妻子蘿瑞‧麥克林托克(左)。(Getty Images資料照)

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

2022-08-25 10:20
擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

2022-08-26 12:17
佛州61歲的鄉村女郵差帕米拉·洛克22日被五條兇狗攻擊，第二天不治身亡。(取材自臉書)

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

2022-08-24 21:40
一名在家遠距上班的電腦軟體工程師馬克(Mark)，2021年2月發現幼齡兒子陰莖疼痛、腫脹發炎，聯絡隔日上午將與醫師視訊看診，護士要求提供照片讓醫師先行參考。但拍照兩天後馬克卻收到谷歌(Google)通知，散布傷害內容嚴重觸犯使用規定，甚至可能觸法，帳號已遭關閉。美聯社

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

2022-08-22 13:28
亞馬遜公司產品對消費者的監控與資料收集範圍逐漸擴大，從線上購物到記住使用者的工作，再到門口監視器，亞馬遜似乎無處不在。(美聯社)

從網購到監視器…亞馬遜大擴張 監控消費者恐更嚴重

2022-08-23 19:51
知情人士透露，蘋果公司過去一周罕見大動作裁員，約100人被炒魷魚，可能是為了降低薪資支出。路透

iPhone 14亮相在即 蘋果罕見裁員上百人

2022-08-19 10:46

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」