德州法律禁止21歲以下攜槍 聯邦法院推翻指違憲

德州禁止21歲以下人士攜槍的州法，25日遭聯邦法院法官以觸犯憲法第二修正案為由推翻。(美聯社)

德州 禁止21歲以下人士攜槍的州法，25日遭聯邦法院法官以違背憲法第二修正案為由推翻。

在德州，18歲至20歲之間年輕人通常無法取得攜槍執照，現役軍人或光榮退役軍人例外。但去年生效的州法則規定，18歲至20歲間人士若符合特定保護命令資格，可以申請攜槍執照。

2021年11月，兩名未滿21歲人士與非營利擁槍團體「武器政策聯盟」(Firearms Policy Coalition)聯合對德州州政府提告，挑戰州法對21歲以下人士的擁槍限制。

原告在訴狀中主張，憲法第二修正案通過的時空背景底下，18歲至20歲人士應該獲得修正案內容的全面保護。

德州北區美國聯邦區域法院法官皮特曼(Mark T. Pittman)25日裁定，從美國建國時期的歷史及傳統看來，憲法第二修正案的擁槍權利，並未將18歲至20歲之間的人士排除在外。

皮特曼2019年在前總統川普 任命下出任聯邦法院法官。皮特曼對德州禁止21歲以下人士攜槍的州法下達30天禁止令，讓州政府有機會上訴。

「武器政策聯盟」憲法訴訟部資深律師韋斯尼斯基(Cody J. Wisniewski)說，對於德州年輕人的權益來說，聯邦法院法官的判決是一大勝利，對美國其他各州則產生示範效果，證明與德州州法類似的禁令，遭到違憲訴訟時，在法庭上將站不住腳。

過去幾年裡，德州槍枝管制法規變得越來越寬鬆，僅管發艾爾帕索(El Paso)、烏瓦德(Uvalde)都發生過大規模槍擊屠殺案，趨勢也未轉變。

「武器政策聯盟」去年對德州政府提告之前的幾個月，共和黨 籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)簽署後生效的州法規定，德州民眾攜帶槍枝並不需要先行申請執照。