反制北京 美暫停中國航空公司紐約、洛杉磯飛中26航班

聯邦政府宣布將停飛26個從美國國內飛往中國的中國航空公司航班，對等反擊中國的決策，停飛航班包括七個從紐約啟程的中國東方航空公司航班。(美聯社)

聯邦政府25日宣布將暫停四家中國航空公司從美國飛往中國的26個航班，以反擊先前中國政府因新冠確診病例下令美國航空公司停飛的決策。

停飛決定將影響從紐約和洛杉磯 飛往中國的四家中國航空公司，包括廈門航空、中國國際航空、中國南方航空、中國東方航空；停飛政策自9月5日生效，9月28日結束。

運輸部(USDOT)表示，取消中國航空公司的上述航班，是為了回應近期26個美國航空公司航班被中國以新冠病例為由取消一事，包括美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、聯合航空(United Airlines)都因此受影響。

9月停飛航班分別為19個從洛杉磯起飛的航班，以及七個從紐約啟程的中國東方航空航班。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇發表聲明，批評美國運輸部的行動「極度不負責任」且「無緣無故停飛中國航空公司航班」。

中國使館表示，中國的新冠肺炎 「熔斷」政策公平且公開透明，適用於中國與外國航空，符合雙邊的航空交通運輸協議。

美國運輸部則指出，截至8月7日，中國當局已修改政策，若飛往中國的航班中，確診新冠肺炎的旅客人數達到4%，即暫停一次航班，若確診病例達到8%，則暫停兩次航班。

運輸部表示美方已多次向中國抗議，旅客在美國登機前的檢測結果均為陰性，只有在抵達中國後才驗出陽性反應，批評中方政策將「過度的責任施加於航空公司」。

美中雙方自新冠疫情 爆發以來在航空領域一直爭論不休；今年1月，運輸部也曾停飛44個從美國國內起飛的中國航空公司航班，反擊中國停飛44個美國航班的政策。

往返美中兩國的航班主要由三家美國航空公司與四家中國航空公司營運，每周約20個航班，遠低於疫情前水平，先前美中每周有100個以上航班。