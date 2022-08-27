我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

鮑爾演說8分鐘 億萬富翁身家縮水了780億元

反制北京 美暫停中國航空公司紐約、洛杉磯飛中26航班

編譯徐薏茹／綜合26日電
聯邦政府宣布將停飛26個從美國國內飛往中國的中國航空公司航班，對等反擊中國的決策，停飛航班包括七個從紐約啟程的中國東方航空公司航班。(美聯社)
聯邦政府宣布將停飛26個從美國國內飛往中國的中國航空公司航班，對等反擊中國的決策，停飛航班包括七個從紐約啟程的中國東方航空公司航班。(美聯社)

聯邦政府25日宣布將暫停四家中國航空公司從美國飛往中國的26個航班，以反擊先前中國政府因新冠確診病例下令美國航空公司停飛的決策。

停飛決定將影響從紐約和洛杉磯飛往中國的四家中國航空公司，包括廈門航空、中國國際航空、中國南方航空、中國東方航空；停飛政策自9月5日生效，9月28日結束。

運輸部(USDOT)表示，取消中國航空公司的上述航班，是為了回應近期26個美國航空公司航班被中國以新冠病例為由取消一事，包括美國航空(American Airlines)、達美航空(Delta Air Lines)、聯合航空(United Airlines)都因此受影響。

9月停飛航班分別為19個從洛杉磯起飛的航班，以及七個從紐約啟程的中國東方航空航班。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇發表聲明，批評美國運輸部的行動「極度不負責任」且「無緣無故停飛中國航空公司航班」。

中國使館表示，中國的新冠肺炎「熔斷」政策公平且公開透明，適用於中國與外國航空，符合雙邊的航空交通運輸協議。

美國運輸部則指出，截至8月7日，中國當局已修改政策，若飛往中國的航班中，確診新冠肺炎的旅客人數達到4%，即暫停一次航班，若確診病例達到8%，則暫停兩次航班。

運輸部表示美方已多次向中國抗議，旅客在美國登機前的檢測結果均為陰性，只有在抵達中國後才驗出陽性反應，批評中方政策將「過度的責任施加於航空公司」。

美中雙方自新冠疫情爆發以來在航空領域一直爭論不休；今年1月，運輸部也曾停飛44個從美國國內起飛的中國航空公司航班，反擊中國停飛44個美國航班的政策。

往返美中兩國的航班主要由三家美國航空公司與四家中國航空公司營運，每周約20個航班，遠低於疫情前水平，先前美中每周有100個以上航班。

疫情 洛杉磯 新冠肺炎

上一則

SpaceX攜手T-Mobile 衛星連接偏遠地區手機 通訊無死角

下一則

美國獎學金夢想獎開放申請 華生保障至少1個名額

延伸閱讀

海外華文媒體報導大獎 世界日報入圍10項 歷年最多

海外華文媒體報導大獎 世界日報入圍10項 歷年最多
台式炸雞店頂呱呱進駐洛杉磯

台式炸雞店頂呱呱進駐洛杉磯
全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣

全美議會交流理事會決議 籲印太經濟架構納台灣
登紐約時代廣場巨型LED 安溥：從沒看過自己的臉那麼大

登紐約時代廣場巨型LED 安溥：從沒看過自己的臉那麼大

熱門新聞

共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(右)與妻子蘿瑞‧麥克林托克(左)。(Getty Images資料照)

解剖報告：加州聯邦眾議員妻 服用白桑葉嚴重副作用致死

2022-08-25 10:20
擔心通膨的消費者減少採買服飾，美國零售商削價求售。（路透）

消費者縮手少買衣服 美國零售商含淚猛打折

2022-08-26 12:17
佛州61歲的鄉村女郵差帕米拉·洛克22日被五條兇狗攻擊，第二天不治身亡。(取材自臉書)

送信遭5隻瘋狗攻擊 佛州女郵差渾身血 送醫不治

2022-08-24 21:40
一名在家遠距上班的電腦軟體工程師馬克(Mark)，2021年2月發現幼齡兒子陰莖疼痛、腫脹發炎，聯絡隔日上午將與醫師視訊看診，護士要求提供照片讓醫師先行參考。但拍照兩天後馬克卻收到谷歌(Google)通知，散布傷害內容嚴重觸犯使用規定，甚至可能觸法，帳號已遭關閉。美聯社

父傳兒私處發炎照片供醫師看診 卻遭谷歌砍帳號

2022-08-22 13:28
亞馬遜公司產品對消費者的監控與資料收集範圍逐漸擴大，從線上購物到記住使用者的工作，再到門口監視器，亞馬遜似乎無處不在。(美聯社)

從網購到監視器…亞馬遜大擴張 監控消費者恐更嚴重

2022-08-23 19:51
知情人士透露，蘋果公司過去一周罕見大動作裁員，約100人被炒魷魚，可能是為了降低薪資支出。路透

iPhone 14亮相在即 蘋果罕見裁員上百人

2022-08-19 10:46

超人氣

更多 >
好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因

好市多的汽油便宜 但這點才是值得你排隊的原因
退而不想休 這11項工作適合年長者在家做

退而不想休 這11項工作適合年長者在家做
中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任

中美又爆發新一輪互砍航班行動 中批美：極不負責任
鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點

鮑爾鷹派表態 道指跌逾千點
世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」

世報專訪／葉望輝：與蔡英文通話後 川普「並不開心」