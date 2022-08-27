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SpaceX攜手T-Mobile 衛星連接偏遠地區手機 通訊無死角

編譯孫梁／綜合26日電
SpaceX公司的星鏈衛星將為全國的T-Mobile手機提供連接服務，包括在目前沒有無線信號的偏遠地區。圖為T-Mobile執行長席佛特(左)和SpaceX公司創辦人馬斯克(右)25日宣布合作計畫。(T-Mobile照片)
SpaceX公司的星鏈衛星將為全國的T-Mobile手機提供連接服務，包括在目前沒有無線信號的偏遠地區。圖為T-Mobile執行長席佛特(左)和SpaceX公司創辦人馬斯克(右)25日宣布合作計畫。(T-Mobile照片)

SpaceX公司和T-Mobile公司25日晚宣布合作計畫，將利用SpaceX公司的星鏈(Starlink)衛星為全國的T-Mobile手機提供連接服務，包括在目前沒有無線信號的偏遠地區。

兩家公司表示，新的連接服務是使用T-Mobile公司的無線頻譜，通過SpaceX公司的星鏈衛星為用戶提供連接，2023年底前在部分地區開始提供簡訊服務，最終目標是在任何地方實現通話和數據傳輸的服務，無論有無信號塔和無線網路，包括在國家公園和廣袤水域的深處。

SpaceX公司創辦人馬斯克(Elon Musk)說：「無論手機是在口袋還是車裡，星鏈衛星的信號都能到達，為受到自然災害影響的地方提供基本的簡訊連接，意味著手機在世界任何地方都沒有死角。」

T-Mobile公司執行長席佛特(Mike Sievert)表示，目前的大部分智慧手機都支持衛星連接服務，而且在目前的多數月費計畫中為免費。

通過陸基無線網路與偏遠地區相連的費用龐大，而且因為用戶少難以收回成本。現有的衛星電話服務不但需要特別手機，而且是按每條簡訊和通話時間收費。

新的連接服務是以星鏈衛星為信號傳輸塔，將信號直接傳到地面的手機，T-Mobile將為空地連接預留部分中頻頻譜，使之也能通過陸基網路的連接使用。

馬斯克說，新的連接服務將通過裝有大型天線的第二代星鏈衛星，覆蓋到沒有無線信號的地區，從而實現無死角的服務目標，但不會取代現有的地面無線網路。

受氣候、地理和經濟水平的限制，偏遠地區無線通訊的施工難度大而且成本高，但連接每個遙遠角落一直是無線通訊的目標。手機是以無線方式與網路相連，但信號塔要通過光纖電纜相連，才能比無線信號更高效地傳輸大量數據。

雄心勃勃的新計畫使用現有的手機即可連接，不需要更換新手機，起步階段僅提供簡訊服務，因為簡訊比通話和數據傳輸在網路流量的占比較低，聯邦通訊委員會建議民眾在無線電話不能連接的緊急狀況下使用簡訊，因為簡訊可在電話無法接通時使用。

手機 T-Mobile SpaceX

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