全氟碳2化合物列危險毒物 家具、地毯、食品包裝都有

環保署長芮根宣布，將疑似致癌又汙染環境的全氟碳化合物（ PFAS）中，兩種常見的化合物歸類為危險的「永久化學物質」，一旦滲入水源和土壤，廠商可能須負責清理。(美聯社)

聯邦環保署26日將疑似致癌 又汙染環境的全氟碳化合物(PFAS)中，兩種常見的化合物歸類為危險的毒性「永久化學物質」(forever chemicals)，一旦滲入水源和土壤，廠商可能須負責清理。

這兩大化合物是氟化表面活性劑(perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl compounds，氟基表面活性劑)，屬持久性有機汙染物，早與人類生活環境「結為一體」，包括家具裡都含有，人體與野外都偵測到其存在。

環保署未直接下令禁用，但要求廠商隨時評估、定期向政府報告這兩大成份滲入水源與土壤的狀況，嚴重時須自行清除。

人造的「永久化學物質」有4000種，氟化表面活性劑是其一，稱為「永久」，因為分解很慢，一旦被人體吸收，也會常存體內，過量有致癌之虞，也被認為可能是生育率降低、甲狀腺疾病等健康問題的禍首。

部分廠商已經主動逐步減少使用，但是，一如其名，這種物質一旦流入環境與人體，不會很快消失，因此在許多商品與人體裡，仍不時偵測出其成分。

環保署長芮根(Michael S. Regan)說，人類社會接觸永久化學物質已久，承受其害也太久了，最新舉措就是要保護大家，不受全氟碳化合物汙染之害，同時要汙染方負起責任。

除了前述兩樣氟化表面活性劑，環保署可能增列其他永久化學物質為危險物，年底之前會公布，徵求各界回饋意見。

共和黨 國會議員說，這項新規定會對產業界造成過度的負擔，因為含氟化表面活性劑永久化學物質的東西太多了，地毯、防水衣、食品包裝如微波後可食的爆米花包裝袋都有。

環保署2016年的安全限量規定，把產品中裡面的該類化學物質含量訂在兆分之70以內(70 parts per trillion)，才不會構成健康風險。因為根本就沒有「安全」含量的標準，今年的安全門檻降到「幾乎為零」。

參院 環境與公共工程委員會資深委員卡皮托(Shelley Moore Capito)認為環保署應優先鼓勵研發新科技，把有害化學物質清除、分解掉，而不是把責任轉嫁到廠商。