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「玩命關頭」片場成飆車族勝地 洛杉磯居民受夠半夜被吵醒

中央社／洛杉磯26日電
電影「玩命關頭」拍攝場景之一的雜貨店屋齡超過百年。（中央社）
電影「玩命關頭」拍攝場景之一的雜貨店屋齡超過百年。（中央社）

電影「玩命關頭」（The Fast and the Furious）風靡全球，吸引影迷到拍攝地朝聖。但居民對電影營造的速度與激情並不領情，不滿飆車族長期在這一帶聚眾甩尾，破壞安寧，今天在拍攝現場抗議。

動作片「玩命關頭」自2001年首集上映以來，至今共拍了9集系列電影，講述街頭飆車與犯罪集團的故事。

位在洛杉磯市區東邊的安哲利諾高地（Angelino Heights）一處屋齡超過百年的雜貨店與一間老房子，正是影星馮迪索（Vin Diesel）飾演的角色唐老大（Dominic Toretto）在電影中現身的背景。

此地多年來已成為影迷拍照留念的觀光景點，雜貨店內販售電影相關的汽車模型。

環球電影公司的製作團隊今天回到「唐老大」的舊房子，封街拍攝第10集。保全人員架設起圍籬，管制人員進出。圍籬之外除了有影迷圍觀，今天有一群地方居民與訴求道路安全的社運團體合作，舉行示威抗議，吸引數十家媒體報導。

十多人組成的隊伍舉著布條、手拿車禍過世的罹難者照片，喊著口號「街頭飆車會殺人，到賽車場去飆車，到製片場裡去拍片」。這個路口的地面滿是飆車族甩尾、飄移特技留下來的一圈一圈的輪胎煞車痕。

居民貝兒（Bella）說，多年來這個原本寧靜的社區已經變成飆車勝地，幾乎每天晚上都籠罩噪音，「我們受夠了大半夜被這些車子吵醒，在恐懼之中醒來，就好像有炸彈在你房間引爆一樣」。

她說，雖然市政府在路口裝設警示號誌，但對那些存心要違法的人根本沒有效果。她要求電影公司負責，與市政府合作解決問題。

貝兒呼籲電影公司：「如果你們在電影裡要傳達正面的訊息，那就應該站在我們居民的角度，跟那些飆車的人說，不要來這裡飆車，否則你們就是毀了這部電影的價值。」

在這個街區長大的居民馬洛奎（ Fernando Marroquin）同時是電影的粉絲。他一邊觀望劇組拍攝，一邊接受訪問說，不認同抗議團體向電影公司討公道。他認為該負責的是那些飆車的人。

馬洛奎說，電影改編那些80年代、90年代的飆車族文化，把它搬上大銀幕，做出各種誇張的特技動作，「他們把這些拍成電影，所以我們可以享受娛樂效果，沒有要每個人到街上去飆車，每個人都要為自己的行為負責」。

牽著狗、一樣在觀望拍攝的民眾史密斯（Sean Smith）說，這一帶因為雜貨店與老房子出現在電影中，變成了觀光景點，很多影迷只是來這裡拍照就離開了，沒有造成太多的困擾。

他希望那些熱愛汽車文化的電影粉絲要懂得尊重地方居民，不要把電影與現實生活混為一談。

史密斯說：「人們還是要區分娛樂效果和真實生活。就像你看一部動作片裡人們開槍互射，你會知道，你不能在真實生活中這麼做；同樣地，在馬路上飆車那是電影的娛樂效果，就是這麼一回事。」

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