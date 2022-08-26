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報告出爐：議員妻服白桑葉副作用致死

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(右)與妻子蘿瑞‧麥克林托克。(Getty Images)
共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(右)與妻子蘿瑞‧麥克林托克。(Getty Images)

共和黨籍加州聯邦眾議員麥克林托克(Tom McClintock)的61歲妻子蘿瑞‧麥克林托克(Lori McClintock)，去年12月昏倒家中，後來宣告不治，今年3月法醫公布死亡原因係「意外」。「凱瑟健康新聞網」(Kaiser Health News，KHN)取得解剖報告顯示，她服用白桑葉(white mulberry leaf)後，因為胃腸炎導致身體脫水致死。

白桑葉草藥保健品一般認為安全無虞，被用來減輕糖尿病、肥胖症及高膽固醇等症狀，常見副作用則有腹瀉、噁心、頭昏、漲氣及便祕等。解剖報告中並未說明蘿瑞是否服用含有白桑葉成分的草藥保健品，還是食用新鮮或乾燥處理過的白桑葉，或將白桑葉泡水後飲用。解剖報告裡僅寫道，法醫在死者胃部找到一小塊「部分完整」的白桑葉。

報導指出，蘿瑞死亡案反映出商機可觀、市場持續成長的草藥保健品及營養補充劑，對人體存有健康風險。根據統計，如今草藥保健品及營養補充劑的市場商機高達540億元，許多國會議員及醫療專家都呼籲政府加強管制。

「凱瑟健康新聞網」報導，麥克林托克對於妻子死亡原因一直沒有多做說明，解剖報告具體內容直到現在才曝光。

「美國毒物管制中心協會」(American Association of Poison Control Centers)臨床管理部主任布朗指出，2012年迄今，全美累計有148起食用白桑葉後出現食物中毒的通報，絕大多數發生於12歲以下兒童，送醫的案例只有一件。

前任南卡羅來納州法醫、法醫病理學家杜普瑞指出，服用白桑葉通常導致脫水，某些民眾因此把白桑葉做為減肥之用。

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