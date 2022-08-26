德州恐龍谷公園河床乾涸 1.13億年前恐龍化石浮現

由於長期乾旱，一條流經德州恐龍谷州立公園的河流水位驟降，讓人們發現數個已有1億1300萬年歷史的恐龍足跡化石。(德州恐龍谷州立公園照片)

由於長期乾旱，一條流經德州恐龍 谷州立公園 (Dinosaur Valley State Park)的河流部分乾涸，導致數個已有1億1300萬年歷史的恐龍足跡化石露出水面。

恐龍谷州立公園發言人史蒂芬妮‧加西亞(Stephanie Salinas Garcia)說：「我們在乾涸的河床上發現了數個『三腳趾印』的恐龍足跡化石，目前推測在大多數區域留下足跡的應是身高15呎、體重約7公噸的成年高棘龍(Acrocanthosaurus)，或者是平均身高60呎、體重44公噸的蜥海神龍屬(Sauroposeidon)。」

加西亞指出，在正常氣候條件時，由於足跡位於水下，再加上河流渾濁、沉澱物多，很難以肉眼發現足跡化石，接下來雨季來臨後，這些足跡將再度被河水淹沒；不過她說，這正是大自然保留史前遺跡的方法。

雖然大旱使恐龍谷州立公園發現以前沒發現的化石，確實是古生物學界一項令人振奮的消息，但整個德州超過60%的地區長期籠罩在極端高溫中，每日溫度常常飆破華氏百度，使數百萬人處於熱浪警報之下；且除美國外，中國長江、歐洲多瑙河也正經歷大旱，水位紛紛降至新低紀錄，這些地方也和德州恐龍谷州立公園一樣發現了許多古物。

綜合外媒報導，多瑙河大旱使塞爾維亞發現了數十艘二戰時期的德軍軍艦，其中不少船上還滿載炸藥；中國重慶市巴南區雙河口鎮也發現了至少三座有600年歷史的佛像，中國文物研究人員推測，由於長江多暗礁，明清時期便在江心設廟，一來祈求行船順利，二來也有指引方向的作用。