刊支持LGBTQ文章 內州學生報被關惹議

內布拉斯加州西北公立高中學生報Viking Saga，刊出與LGBTQ議題相關文章和社論後，遭學區關閉。圖為兩名學生報員工在校門前展示彩虹旗。(美聯社)

內布拉斯加州 格蘭德島(Grand Island)學區 西北公立高中(Northwest High School)有54年歷史且屢獲殊榮的學生報Viking Saga，上期刊出與同性、雙性戀、跨性別和LGBTQ 議題相關文章和社論後，學區管理方隨即決定關閉該報，引發新聞自由倡議者批判，指稱此舉是審查行徑且歧視文章觀點。

負責印刷Viking Saga學生報的格蘭德島獨立報(Grand Island Independent)報導，印刷工作人員5月19日被告知該報紙遭停刊。三天前，獨立報才為該學生報印刷6月版，內文包括一篇題為「傲慢與偏見：LGBTQIA+」的文章，講述同志驕傲月起源和恐同症歷史；同期社論則反對佛羅里達州法律，該法禁止佛州設立性取向和性別認同課程，被批評者稱為「不說同性戀」(Don't Say Gay)法案。

學區官員未說明何時或為何做出關閉Viking Saga學生報的決定。但5月22日，該校一名員工發給「獨立報」表明取消學生報印刷服務的電郵指稱，學生報被停刊是因為「學區教育委員會和督學不滿上一期社論內容」。事實上，學生報停刊前一個月，該報工作人員曾因刊出作者希望使用的代詞和姓名受到譴責；當時學區官員告訴學生，以後只能用出生時取的名字。

學區督學艾德華(Jeff Edwards)拒絕回答學生報何時及為何被停刊，只說這是「行政決定」；部分教委會成員則毫不掩飾地反對該學生報的LGBTQ文章內容；教委會主席雷西爾(Dan Leiser)說：「大多數人對此內容不安」；教委會副主席馬德(Zach Mader)則針對支持LGBTQ的社論說：「要是學區納稅人讀到Saga最後一期，可能會說：『天哪。我們學區發生了什麼事？』」

專門研究內布拉斯加州和堪薩斯州媒體法的內布拉斯加州新聞協會律師考奇(Max Kautsch)則指出，新聞自由受美國憲法保護，「當局關閉學生報的決定侵犯了學生言論自由權，除非學校能證明有正當教育理由取消學生參與出版獲獎材料課程的機會，但我很難想像這合理的理由是什麼」。