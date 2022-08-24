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前途無望 亞馬遜遠距醫療服務Amazon Care年底前收攤

編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜將在年底前關閉遠距醫療服務Amazon Care。(路透)
亞馬遜將在年底前關閉遠距醫療服務Amazon Care。(路透)

亞馬遜Amazon）資深副總裁Neil Lindsay發電郵告知該公司醫療照護團隊，將在年底前關閉2019年推出的遠距醫療服務Amazon Care。這是亞馬遜買下連鎖醫療診所One Medical之後的意外之舉。

Lindsay表示，「雖然Amazon Care有許地方讓註冊成員感到滿意，但對先前鎖定的大型企業客戶來說，並非一個足夠完整的產品，長期來說行不通。」她表示，失業員工將有機會加入亞馬遜的其他團隊。彭博本月稍早報導，執掌Amazon Care的Kristen Helton今夏稍早開始休假。

Amazon Care的服務，與亞馬遜7月宣布斥資34.9億美元收購的One Medical重疊。後者的母公司名為1Life Healthcare，在美國25個市場有182家診所，顧客支付訂閱費用後可進入實體診所，並取得1天24小時的數位健康服務。而亞馬遜2月宣布，將Amazon Care擴展到包括紐約、芝加哥、邁阿密和舊金山等另外20座城市的計畫。

彭博資訊報導，根據要求匿名的知情人士，關閉Amazon Care的消息讓醫療照護團隊很意外。他說：「似乎一開始就沒有招聘到足夠的醫療人手。許多內部員工在他們一無所知的領域工作。」

多年來，亞馬遜一直想打進健康照護業。它2008年買下郵購藥店Pillpack，並與摩根大通和波克夏合資創立一個健康照護企業，成軍時大肆宣傳，但三年後就黯然拆夥解散。

Amazon 亞馬遜 波克夏

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