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女星蒂娜費長年愛拿亞裔開玩笑 網友列舉 引發網友熱議

記者顏伶如／綜合報導
喜劇女星兼編劇蒂娜費被抖音網紅找出多年來數度來亞裔民眾開玩笑的實例，引發網友熱議。(Getty Images)
喜劇女星兼編劇蒂娜費被抖音網紅找出多年來數度來亞裔民眾開玩笑的實例，引發網友熱議。(Getty Images)

曾擔任金球獎頒獎典禮主持人的52歲喜劇女星兼編劇蒂娜費(Tina Fey)，被抖音網紅找出多年來數度來亞裔民眾開玩笑的實例，引發網友熱議；她2014年接受深夜脫口秀主持人吉米法隆(Jimmy Fallon)專訪時，形容她的兩歲女兒講起話來的模樣「簡直就像越南電影裡的賣春女郎」，台下觀眾爆出笑聲，法隆則模仿帶有越南口音的英語。

抖音網紅@Buiside本月稍早分享多段影片並寫發文寫道，蒂娜費總是喜歡拿亞裔開玩笑的手段「並不酷」。蒂娜費擔任編劇或參加演出的2004年電影「辣妹過招」(Mean Girls)、2015年電影「瞎趴姊妹」(Sisters)、2015年電影「打不倒的金咪」(The Unbreakable Kimmy Schmidt)當中，也都被找出帶有反亞情結的橋段。

@Buiside也舉例表示，蒂娜費擔任編劇並參加演出的「辣妹過招」片中，有兩個角色是描述高中校園裡的「亞裔酷少女」，彼此之間用越語交談時，英文字幕依照播放版本不同，分別出現「黑鬼，拜託」或「潑婦，拜託」等翻譯，但實際上越語交談的對話，正確翻譯應該是「拜託，我才不敢呢」。

@Buiside指出，故意使用冒犯用詞，是蒂娜費利用亞裔角色為影片製造「震撼效果」(shock value)的操作。某些網友回應寫道，如今回頭檢視過去蒂娜費編寫的劇本，確實發現某些搞笑題材「有問題」。

@Buiside指出，在「瞎趴姊妹」片中，美甲店韓裔員工說著不標準的英語，「打不倒的金咪」片中越裔人物「阮東」(Dong Nguyen)需要具備越語口音，但卻找來韓裔男星李起弘(Ki Hong Lee)飾演，角色因此搞砸。

@Buiside的影片已有超過200萬點閱率。部分網友留言回應，蒂娜費或許無意冒犯，但好萊塢確實充斥種族歧視內容。

亞裔 電影 韓裔

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