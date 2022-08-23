半年雨量半天下完 達拉斯千年一遇洪災

達拉斯-福和市都會區21日爆發的強降雨持續到22日，城區街道被淹，汽車泡在水中，部分地區降雨量超過10吋。(美聯社)

達拉斯-福和市(Dallas-Fort Worth)都會區21日爆發的強降雨持續到22日，城區街道被淹，汽車泡在水中，部分地區降雨量超過10吋，哈里斯郡(Harris)部分地區12小時降雨14.9吋，預計還有2到4吋更多降雨。氣象單位發布警告稱是千年一遇的洪災，破壞力可能危及性命，當局敦促民眾轉移到地勢較高的地方，不要在水淹路上開車。

近來美國多次爆發千年一遇的暴雨 洪災，包括7月末一周內淹沒密蘇里州聖路易市、肯塔基州東部和伊利諾州東南部的三起。

發生千年一遇暴雨的概率每年僅為0.1%，但氣象專家指出，人類活動導致的氣候變遷升高了氣溫，使空氣留住更多水分，導致降雨增多，加大了千年一遇暴雨的概率，未來可能出現更嚴重的極端降雨。

達福地區22日展開數百起救援行動，達拉斯消防局截止上午8時回應了141起緊急求助。哈里斯郡一個降水記錄儀不到12小時就錄下14.9吋降雨，相當全年降雨量的40%。達拉斯地區、德州中北部和東南部的部分地區發布洪水 警告，一則錄影顯示，在達拉斯一條被淹公路上，人們棄車而逃，在混濁的洪水中游泳。

猛烈的降雨無法被土壤吸收，更不用說在土壤被覆蓋的城區，結果釀成洪水氾濫。達拉斯Trinity河22日至23日為洪水期，上月草地失火致使數十棟房屋被燒毀的Balch Springs鎮，如今是洪水肆虐。

威瑞森(Verizon)通訊公司的線路中斷後，福和市的國家氣象局無法發出洪水警告，是通過田納西州和奧克拉荷馬州 的氣象部門發布。暴雨22日開始向路易斯安那和阿拉巴馬州方向移動，23日將出現更多降雨，預計每小時2至3吋。

達拉斯-福和地區在暴雨來襲前為嚴重乾旱區，達拉斯郡所有地區過去三個月處於極端旱災中，達拉斯數十天的氣溫超過100℉，8月9日前是連續67天沒有降雨。如今久旱之後逆轉，今年8月將成為達拉斯1899年以來最潮濕的一個月。

由於德州各地7月都出現幾乎創紀錄的高溫和乾旱，儘管部分地區出現了持續到22日的強降雨，但旱情可能仍無法緩解。