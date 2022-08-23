韋伯望遠鏡傳回圖像 首見木星有「極光」

韋伯望遠鏡再傳回木星照片，可看到木星南北有極光，也證明大爆炸的理論正確無誤。這張照片是科學家加上色彩合成的，以看出行星湍流的大紅斑，這顆太陽系最大行星裝飾著各種色彩的漩渦狀水平條紋，就像咖啡中的奶油一樣。(取自NASA)

韋伯天文望遠鏡傳回精美無比的木星(Jupiter)近紅外線影像，頂端與底部顯示木星北極與南極呈紅色與橘色，綠色和棕色「極光」飄逸其間，藍色陰影顯示深雲層的反照，太空總署22日發布時說，這透過三層紅外線過濾鏡捕捉到的影像，「不是人類肉眼所能見」。

木星上面的「大紅點」也清晰可見，這著名的暴風圈直徑比地球還大，風速每小時400多哩，在這張照片中的白雲，反映太陽的光照。天文研究大學協會副會長、韋伯望遠鏡太陽系觀測專家哈莫爾(Heidi Hammel)說，許許多多的「白點」和「奔流」可能就是高處雲端 密集的對流暴風。

NASA 發布的第二張木星照片有一條細細的環帶，比木星模糊100多萬倍，太陽系行星當中只有木星、土星和天王星有環帶。木星79顆衛星中，有兩顆看得清楚，分別是Amalthea and Adrastea，遠處模糊的斑點可能是銀河系以外的星系。

NASA說，這兩張照片會讓科學家有更多的線索，去探尋木星裡面的狀況，木星體積之大，超過太陽系其他八個行星的總和，溫度低於華氏負100度。

柏克萊加州大學 退休教授德沛特(Imke de Pater)說，科學界沒想到韋伯能拍到這麼清晰的照片，「讓我們能夠在一張照片上看到木星、環帶、小衛星甚至其他星系這麼多細節，真不容易。」

天文望遠鏡傳回地球的影像通常沒有那麼「乾淨俐落」，還要研究人員編輯校準才能拼湊出來，這兩張圖片的原始資料經過加州科學家茱蒂史密特(Judy Schmidt)和西班牙巴斯克大學胡艾索(Ricardo Hueso)處理。

史密特說，木星轉動速度很快，照片比其他天文景觀難處理，要把一堆圖像整併在一張照片上很不容易，因望遠鏡拍到的特寫鏡頭在拍攝那一刻已經轉動，只能根據「合理」的方式調整、拼湊，拼成「人、鏡」合作完成的圖像。