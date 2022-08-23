韋伯望遠鏡傳回圖像 首見木星有「極光」
韋伯天文望遠鏡傳回精美無比的木星(Jupiter)近紅外線影像，頂端與底部顯示木星北極與南極呈紅色與橘色，綠色和棕色「極光」飄逸其間，藍色陰影顯示深雲層的反照，太空總署22日發布時說，這透過三層紅外線過濾鏡捕捉到的影像，「不是人類肉眼所能見」。
木星上面的「大紅點」也清晰可見，這著名的暴風圈直徑比地球還大，風速每小時400多哩，在這張照片中的白雲，反映太陽的光照。天文研究大學協會副會長、韋伯望遠鏡太陽系觀測專家哈莫爾(Heidi Hammel)說，許許多多的「白點」和「奔流」可能就是高處雲端密集的對流暴風。
NASA發布的第二張木星照片有一條細細的環帶，比木星模糊100多萬倍，太陽系行星當中只有木星、土星和天王星有環帶。木星79顆衛星中，有兩顆看得清楚，分別是Amalthea and Adrastea，遠處模糊的斑點可能是銀河系以外的星系。
NASA說，這兩張照片會讓科學家有更多的線索，去探尋木星裡面的狀況，木星體積之大，超過太陽系其他八個行星的總和，溫度低於華氏負100度。
柏克萊加州大學退休教授德沛特(Imke de Pater)說，科學界沒想到韋伯能拍到這麼清晰的照片，「讓我們能夠在一張照片上看到木星、環帶、小衛星甚至其他星系這麼多細節，真不容易。」
天文望遠鏡傳回地球的影像通常沒有那麼「乾淨俐落」，還要研究人員編輯校準才能拼湊出來，這兩張圖片的原始資料經過加州科學家茱蒂史密特(Judy Schmidt)和西班牙巴斯克大學胡艾索(Ricardo Hueso)處理。
史密特說，木星轉動速度很快，照片比其他天文景觀難處理，要把一堆圖像整併在一張照片上很不容易，因望遠鏡拍到的特寫鏡頭在拍攝那一刻已經轉動，只能根據「合理」的方式調整、拼湊，拼成「人、鏡」合作完成的圖像。
韋伯將陸續傳回宇宙生滅史不同階段的觀察紀錄，史密特說，最讓她興奮的是星辰誕生的鏡頭，尤其是新生星體誕生時在星雲裡產生的強力噴射物體，這種物體叫做Herbig-Haro物體。「真期盼看到這些怪異絕妙的嬰兒星星把星雲噴成一個洞一個洞的情況。」
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