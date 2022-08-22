「毫無保護力，不如敞篷車」 皮卡車頂脆弱奪2命 福特判賠17億

喬州一對夫婦開福特卡車出車禍，夫妻雙亡，陪審團裁定，福特應賠償17億元；福特公司表示將提上訴。(美聯社)

喬治亞州 一對夫婦2014年駕駛福特出產的皮卡車時發生意外身亡，其子女對福特汽車 公司(Ford Motor)提出控告，原告律師稱福特皮卡車車頂有危險瑕疵；格威納特郡(Gwinnett)陪審團上周判定福特汽車公司賠償17億元，福特汽車代表21日表示公司將提出上訴。

梅爾文．希爾(Melvin Hill)與文賽爾．希爾(Voncile Hill)夫婦兩人2014年4月駕駛福特pick-up卡車(2002年Ford F-250)時發生翻覆意外，希爾夫婦兒女金恩．希爾(Kim Hill)、亞當．希爾(Adam Hill)提出控告。

福特汽車21日透過美聯社發表聲明表示：「雖然本公司對希爾一家表達同情，但我們不認為這起判決有證據支持，本公司計畫將提出上訴。」

原告律師巴特勒(James Butler Jr.)對於本案的證據表示震驚，「我以前曾買過福特產卡車，我認為沒有人會銷售車頂如此脆弱的卡車，這可惡的東西在事故中沒有用處，還不如開一輛敞篷車。」

根據法庭文件，原告稱「福特汽車與該公司工程師任性與恣意地行動，針對其生產車輛的車頂強度做決策時，對於該公司汽車駕駛人的安全漠不關心。」

福特汽車辯護律師在終結辯論環節做出回擊，表示關於指控稱福特公司不負責任、故意做出置顧客於風險的決策「並非事實」。

律師事務所「巴特勒普拉瑟有限責任公司」(Butler Prather LLP)的聲明稱，原告代表律師已經提交將近80起相似翻覆意外的證據，這些證據皆涉及貨車車頂被壓毀導致駕駛受傷或死亡的事故。

巴特勒的共同律師戴維森(Gerald Davidson)表示：「肯定會有更多死亡與重傷案件，因為還有數百萬輛這款貨車在路上行駛。」

巴特勒說：「懲罰性損害賠償金的判決有望警告大眾，注意乘坐福特賣出數百萬輛的這種貨車，這是希爾一家堅持這場判決的原因。」